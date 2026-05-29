Aquel gol de Kenji Fukuda y otras historias de los Castellón-Eibar

En el partido más bonito de las últimas décadas, el CD Castellón se jugará este domingo, a partir de las 18.30 horas el pase al play-off de ascenso. Lo hará contra un rival poderoso, aunque históricamente propicio. No en vano, la SD Eibar nunca ha ganado en el SkyFi Castalia, un estadio que ha visitado tanto en Copa del Rey como en la Segunda División.

El único partido copero data del inicio de la temporada 2008/09. El conjunto albinegro, con Abel Resino en el banquillo, pasó de ronda gracias a un gol de Tabares (1-0). Esa misma temporada, pero en Liga, los orelluts también recibieron a los armeros. Fue el 14 de junio de 2009 y el Castellón goleó al Eibar con un triplete de Leo Ulloa y un gol de Arana (4-0).

El partido, el último en casa de aquella temporada, no sirvió para mucho en lo clasificatorio, con el Castellón maquillando la clasificación después de haberse quedado sin opciones (terminó séptimo con 65 puntos, cuando solo subían los tres primeros). Eso sí, sirvió para despedir al canterano Ángel Dealbert, que a final de curso se marchó al Valencia.

Despedida de Dealbert en junio de 2009. / Gabriel Utiel

Aquel día, con Paco Herrera como entrenador, el Castellón formó con Oliva, Zamora, Dealbert, Mora, Aurelio, Baigorri, Mantecón, Mario Rosas, Gari Uranga, Arana y Ulloa. En la segunda mitad tuvieron minutos Pol Bueso, Aarón Torlà y Omar Sampedro. Después de ese verano, el equipo perdió piezas capitales (Arana, Mario, Mora... además del mentado Dealbert), y descendió a Segunda División B en 2010.

Después de aquello, el Castellón cayó a Tercera y el Eibar se codeó con los mejores en Primera División. No se reencontraron hasta la temporada pasada. En febrero del 2025, los orelluts, entrenados por Johan Plat ganaron al Eibar por 2-0, con goles de Van den Belt y Raúl Sánchez.

Plat formó con Gonzalo Crettaz, Chirino, Alberto, Óscar Gil, Salva Ruiz, Gonzalo Pastor, Van den Belt, Cala, Suero, Raúl Sánchez y Markanich. Desde el banquillo entraron Jozhua, Moyita, Jojic, Mamah y De Miguel.

El primer triunfo

La primera victoria albinegra fue en los años 90. En esa década, el Eibar se convirtió en un clásico de Segunda y el Castellón anduvo de paso hacia Segunda B, varias temporadas. En una de ellas llegó ese 1-0 de Mladenovic con Quique Hernández en el banquillo.

En la memoria también destaca una victoria importante de los orelluts en 2006, que sirvió para acercar el objetivo de la permanencia. Fue el primer curso en Segunda de este siglo y el Castellón, con Pepe Moré como técnico, venció por dos tantos a cero. El primero lo anotó el japonés Kenji Fukuda, en remate acrobático, y el segundo lo firmó Zamora.

Los empates

También era Pepe Moré el entrenador orellut en la siguiente temporada, cuando se dio el segundo y hasta la fecha último empate del Eibar en el SkyFi Castalia (0-0). El primer empate lo rascó el conjunto armero la primera vez, y fue también sin goles, en la temporada 1988/89. Aquel Castellón de Luiche finalizó el curso con el último ascenso a Primera.