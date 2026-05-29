Las palabras de Pablo Hernández en la previa de la "final" del Castellón con el Eibar

El albinegrismo cuenta las horas para la cita del domingo. A las 18.30 horas y en el SkyFi Castalia, el CD Castellón recibe a la SD Huesca. Si los orelluts ganan, jugarán el play-off de ascenso. El entrenador Pablo Hernández ha comparecido este viernes en sala de prensa.

Estas han sido sus frases.

Las claves de un partido así

"Tengo experiencia como jugador en este tipo de partidos. Todos sabemos que estas semanas se viven distintas. Hay mucho en juego. Se puede considerar una final, porque de esto depende el futuro inmediato, que haya un partido siguiente. Tenemos la suerte de depender de nosotros mismos y jugar con nuestra gente en Castalia. Es difícil ayudar a los jugadores a controlar las emociones y los nervios. Es lógico que los haya. Tenemos que transformar eso en cosas positivas y, en lo que esté en nuestras manos, controlar las máximas cosas posibles. Jugar como siempre, no cambiar, ser nosotros y a partir de ahí, con la ayuda de la gente, ganar al Eibar, que es lo que nos asegura el play-off".

"Todo se siente un poco más. Los nervios, esa pequeña presión... hay que intentar controlarlo, que no nos lleve a precipitaciones, a errores, a querer ganar el partido en el minuto 1... Debemos estar tranquilos, dentro de la situación, que será difícil, saber elegir bien".

El Eibar, rival de alto nivel

"Es el mejor equipo de la segunda vuelta. Los números les avalan. Esperamos un Eibar que necesita la victoria, que necesita ganar. Pero eso no significa que se vayan a volver locos ni que hagan algo distinto. Presionan hacia adelante, intentan jugar a fútbol. Es un equipo vertical, basa a veces en ganar segundas jugadas, llevar balón fuera, atacar el área. Compite muy bien y nos van a poner las cosas difíciles".

Las cuentas

"A ellos solo les vale la victoria y nosotros solo pensamos en ganar. La victoria nos da el play-off y es nuestro único pensamiento. Con el empate se pueden dar carambolas y entrar, pero no está en nuestra cabeza, sino hacer un buen partido, conectar con la afición, que será importante, y lograr los tres puntos".

"Yo no quiero saber los otros resultados. Hasta los últimos minutos va a ir cambiando. Lo que tenemos que hacer es pensar solo en nosotros. La afición seguro que reaccionará y te puedes dar cuenta, pero tenemos que aislarnos lo máximo de eso y centrarnos en nuestro partido, que es lo que está en nuestras manos y lo que nos asegura el play-off".

Mellot y Mabil, únicas bajas

"El equipo está muy mentalizado, con ganas de que llegue el partido, siendo conscientes de lo que nos jugamos. Cipenga será uno más para ayudarnos".

Por la afición

"Sobre todo para la afición, lo que sería vivir un play-off aquí en Castalia... Tener la oportunidad de subir después de tantos años a Primera es algo increíble que esta afición se merece vivir, y ya no hablo como entrenador sino como un orellut más. Esta afición, que ha vivido tanto, malos momentos, se lo merece y se lo queremos dar".

Entrenamiento de los 'orelluts', en la Ciudad Deportiva Globeenergy, antes del Castellón-Eibar / Manolo Nebot

La defensa sin Mellot

"Hay varias opciones. Hemos trabajado algunas, viendo lo que puede demandar el partido, analizando el rival. Decidiremos cuál puede ser la mejor opción. Estoy tranquilo, todos están más que preparados, cada uno nos puede dar cosas distintas y elegiremos la que consideremos adecuada".

El camino recorrido desde que tomó las riendas del primer equipo

"Ya no solo a nivel personal. Ver que la gente ha podido disfrutar de una temporada así en Segunda División, donde hemos estado algunas semanas en ascenso directo, llevamos más de 20 en play-off... y más allá de eso, de los resultados, me quedo con el trabajo que se ha hecho, cada uno de los jugadores que ha creído en esta idea, en este modelo, el nivel que hemos sido capaces de dar, estadios donde imponer nuestro estilo, rivales importantes, Riazor, Málaga, aquí con el Almería. Orgulloso de ver que el trabajo da sus frutos, de todos los jugadores, el staff, el club, que ha puesto todo su empeño en que sea posible. Lo bonito sería culminar con el play-off, pero es para estar orgulloso y valorar lo que han hecho todos los jugadores".