Así ve al Castellón Beñat San José, entrenador del Eibar: "Van a tener mucha presión"

Beñat San José, entrenador de la SD Eibar, habló este viernes en sala de prensa. «Llegamos con una ilusión impresionante, con una responsabilidad también muy grande y con la satisfacción de que hemos logrado disputar la última jornada con opciones», dijo.

San José alabó al Castellón: «Es un equipo diferente, con perfiles muy variados y muy bien trabajados dentro de una idea de juego completa».

Estas han sido sus declaraciones más destacadas.

Sobre el Castellón

“Es un rival potentísimo, completo, domina muchas fases del juego. Creo que es uno de los equipos con más extranjeros y, además, extranjeros de mucha calidad, y eso les da una versatilidad distinta. Es un equipo diferente, con perfiles muy variados y muy bien trabajados dentro de una idea de juego completa. Tienen mucha calidad en el centro del campo y mucha velocidad arriba. Creo que es el mejor equipo jugando rupturas al espacio y ahí suelen hacer mucho daño. Repito: es un equipo muy completo, físico, técnico y muy bien trabajado. Y cuando juega en su casa, es un rival muy difícil. Ellos van a tener mucha presión, toda la afición, todo ese ambiente, pero considero que ellos también nos tendrán mucho respeto y saben que el Eibar les va a poner las cosas muy difíciles”.

La presión del play-off

“Sí, yo creo que ellos tienen más presión que nosotros, sin duda. Están creando una atmósfera muy importante, de fiesta, y eso se les puede caer o no. Ahora bien, yo preferiría estar en su posición y depender de mí mismo, sin duda. Pero yendo a la realidad que tenemos y viendo la tremenda segunda vuelta que hemos hecho, sí puedo decir que la presión la tienen más ellos”.

Las opciones de su equipo

“Es posible, totalmente posible. Esta Segunda División es una de las mejores ligas de Europa y cualquiera puede ganar a cualquiera. Los rivales que tenemos por delante juegan contra equipos muy buenos, con jugadores importantes, y si la presión les gana, pueden pasarlo mal perfectamente. Nosotros primero tenemos que conseguir nuestra victoria, que ya sería una gran victoria porque vamos a una visita dificilísima. Y después, claro que es posible. Los rivales tienen enfrente equipos que perfectamente les pueden ganar”.

El partido

“Llegamos con una ilusión impresionante, con una responsabilidad también muy grande y con la satisfacción de que por fin hemos logrado que la última jornada podamos disputarla con opciones. Sabemos que hay una parte que depende de nosotros y esa depende cien por cien de nosotros, y hay otra parte que no depende para nada de nosotros. Una vez estudiada esa realidad, estamos muy enfocados y sabemos que tenemos que hacer un partido inteligente e ir a por nuestra victoria. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se verá. Estamos tremendamente ilusionados y conscientes de que va a ser un partido de fútbol de verdad. Mis jugadores están muy acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Es más, creo que no solo estamos acostumbrados a jugarlos, sino que suelen sacar una versión todavía mejor en este tipo de encuentros. Estamos enfocados en eso”.

Doué maniobra ante Aleix Garrido, en el Eibar-Castellón de la primera vuelta (0-0). / Marc Guidotti / CD Castellón

“Tenemos que hacer un partido muy inteligente. Tenemos que ocupar racionalmente muy bien los espacios porque ellos no solo tienen buena técnica en corto, sino que buscan muy bien los espacios y son virtuosos en el juego vertical. Nosotros vamos a tener que estar muy bien y, cuando tengamos la pelota, ser muy certeros en los pases, en las combinaciones, en encontrarnos y poder ser el equipo completo que somos con balón. Nos gusta tener la posesión, progresar juntos en el campo, pero también buscar la verticalidad y hacer daño a sus espaldas. Tenemos que hacer un partido muy serio, muy inteligente y estar muy estables. Tenemos un fútbol agresivo en el buen sentido de la palabra, pero también tenemos que tener la cabeza bien puesta y saber lidiar con cada momento del partido”.

El “runrún” de otros campos

“Es fútbol y eso es lo bonito del fútbol. Creo que ese runrún jamás se pierde: los rumores, el directo… eso forma parte de lo bonito. La verdad es que doy gracias por haber llegado a la última jornada con ese feeling y esas cosas que puede haber. Está claro que ese runrún solo nos va a importar si vamos ganando. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, que es ir a ganar, y a partir de ahí veremos qué pasa”.

Balance de la temporada

“Le doy una valoración muy alta. Primero, porque iniciamos muy fuerte y eso es muy importante. Y luego, porque después de una caída muy importante, que al final tienen todos los equipos, supimos reaccionar. Cuando dimos una nota baja en resultados y en errores puntuales, que obviamente fueron responsabilidad mía, creo que la resiliencia, el escucharnos, conversar entre todos, el liderazgo del staff y de los capitanes, y cómo resurgimos para mejorar y seguir adelante, representa también la identidad del Eibar. Ahí doy un 10. Tuvimos una época de suspenso, sí, pero luego lo que vino después está cerca también de ese 10. Así que los jugadores han sacado una notaza esta temporada”.

Estado de la plantilla

“Seguimos con las bajas de Peru y Guruzeta. Guru ya ha empezado poco a poco con el grupo, pero lamentablemente no puede llegar. Y luego Álvaro Rodríguez es baja por acumulación de tarjetas amarillas. Los demás están perfectamente”.