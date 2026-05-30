El árbitro del decisivo Castellón-Eibar y otros detalles de la jornada final de Segunda División

La Real Federación Española de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la última jornada de LaLiga Hypermotion y el encargado de dirigir el decisivo Castellón-Eibar será el colegiado aragonés Carlos Muñiz Muñoz. A sus 30 años, el zaragozano afrontará uno de los encuentros con más trascendencia de la jornada, ya que ambos equipos llegan a la cita con opciones de alcanzar los puestos de promoción de ascenso a Primera División.

Muñiz Muñoz es uno de los árbitros jóvenes de la categoría y ya conoce bien al conjunto albinegro. De hecho, el balance del Castellón va más allá de este curso. Durante la presente temporada ha dirigido tres encuentros del equipo castellonense y los resultados no han sido malos. Todos ellos fueron lejos del SkyFi Castalia y el conjunto dirigido por Pablo Hernández logró mantenerse invicto en los tres compromisos.

Los precedentes

El primero de ellos tuvo lugar en El Plantío frente al Burgos, en un partido muy igualado que terminó con empate sin goles (0-0) y donde los orelluts reclamaron en vano un penalti a Cala. Posteriormente arbitró la contundente victoria del Castellón en Valladolid, uno de los resultados más destacados del curso para los albinegros, que se impusieron por un rotundo 0-4. Más recientemente estuvo presente en La Rosaleda, donde el conjunto castellonense protagonizó una remontada espectacular para derrotar al Málaga por 2-3. Eso sí, el árbitro pitó un discutido penalti por mano de Diego Barri.

Chupe anota el penalti del Málaga-Castellón. / LaLiga

La relación entre Muñiz Muñoz y el Castellón también cuenta con antecedentes en temporadas anteriores. El pasado curso arbitró la visita al Heliodoro Rodríguez López, donde los albinegros cayeron derrotados por 2-0 frente al Tenerife en un encuentro complicado para los castellonenses.

Mejores son los recuerdos de su etapa en Primera RFEF. El colegiado aragonés dirigió dos encuentros en el SkyFi Castalia y ambos terminaron con victoria local. El Castellón se impuso al Intercity por 1-0 y posteriormente derrotó al Algeciras por 2-1.

Como es sabido, el Castellón necesita ganar para asegurar su presencia en el play-off de ascenso sin depender de nadie, mientras que el Eibar también está obligado a sumar los tres puntos para mantener sus opciones de alcanzar la promoción. Un escenario que exigirá máxima concentración por parte del equipo arbitral.

Desde la sala VAR estará Javier Iglesias, árbitro con amplia experiencia en el fútbol profesional, encargado de supervisar las acciones susceptibles de revisión durante el encuentro.

Racing y Deportivo se disputan el título de campeón

Aunque el ascenso directo ya tiene dueño, todavía queda por resolver uno de los alicientes de la última jornada: el campeón de Segunda División. El Racing de Santander llega a la cita final dependiendo de sí mismo. Los cántabros lideran la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Deportivo de la Coruña y recibirán en El Sardinero a un Cádiz que ya no se juega absolutamente nada. Un empate sería suficiente para que el conjunto racinguista levantara el título y cerrara una temporada sobresaliente.

Por detrás aparece el Deportivo, que necesita ganar y esperar un tropiezo del Racing para conquistar el campeonato. Los gallegos tendrán una tarea exigente, ya que reciben a una UD Las Palmas que todavía mantiene intereses clasificatorios por el play-off y que buscará cerrar el curso con una victoria de prestigio en Riazor.

La permanencia se decidirá por la noche

Si la tarde del domingo estará marcada por la lucha por el play-off y por el título, la noche quedará reservada para resolver definitivamente la batalla por la permanencia.

LaLiga ha programado para las 21.00 horas el enfrentamiento entre Leganés y Mirandés, un auténtico duelo a vida o muerte. Ambos conjuntos llegan separados por muy pocos puntos y conscientes de que el resultado determinará su futuro inmediato. El Leganés afronta el encuentro con una ligera ventaja, ya que el empate le permitiría conservar la categoría. El Mirandés, por el contrario, necesita ganar para evitar el descenso y continuar una temporada más en el fútbol profesional.

Cabe recordar que la pasada jornada ya quedaron definidos tres de los cuatro descensos. El Huesca, la Cultural Leonesa y el Real Zaragoza certificaron matemáticamente su caída a Primera RFEF después de una temporada muy complicada para los tres clubes. La última plaza de descenso será, por tanto, para Leganés o Mirandés. Batallas diferentes a la del SkyFi Castalia.