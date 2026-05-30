El asombroso camino de Pablo Hernández al mando del CD Castellón, a un solo paso de la meta: del descenso al play-off

Queda muy lejos, pero fue así: después de cinco jornadas, el CD Castellón era 20º en la tabla. Estaba en puestos de descenso y no había logrado una sola victoria. Tras sumar apenas dos de los 15 primeros puntos en liza, Johan Plat fue destituido. El reemplazo elegido por el presidente Bob Voulgaris, primero de manera interina y después ratificado, fue el técnico del filial, Pablo Hernández. 36 jornadas después, está a un solo paso de completar un asombroso camino: de la zona de descenso a Primera RFEF a jugar un play-off de ascenso a la Primera División.

Ayer, en la misma sala de prensa en la que fue presentado, el ambiente era muy diferente al de aquellos días de septiembre. De la preocupación se ha pasado a la ilusión. En su primera rueda de prensa como entrenador del CD Castellón, Pablo subrayó el «orgullo» que para él, orellut de cuna, significaba ocupar ese cargo. En esos primeros días se centró, según dijo, en sus futbolistas, «en hacerles ver que son buenos, son muy buenos». Y meses después, esos mismos jugadores que no ganaban a nadie tienen a toda una ciudad expectante, porque han ganado a casi todos, con esfuerzo y sin regalos, y han llegado a la última jornada con la opción real de jugar un play-off para regresar a Primera División, categoría prohibida para el Castellón desde 1991.

En las entrañas del SkyFi Castalia, Pablo Hernández se mostró de nuevo «orgulloso», pero ahora no solo por ser el entrenador, sino por el trabajo realizado. Feliz y satisfecho por «ver que la gente ha podido disfrutar de una temporada así en Segunda, donde hemos estado algunas semanas en ascenso directo, llevamos más de 20 en play-off...». «Y más allá de eso, de los resultados, me quedo con el trabajo, con cada uno de los jugadores que ha creído en esta idea, en este modelo, con el nivel que hemos sido capaces de dar, estadios donde impusimos nuestro estilo contra rivales importantes, Riazor, Málaga, aquí con el Almería...», desgranó el míster, en la antesala del partido de este domingo contra la SD Eibar (18.30 horas, SkyFi Castalia).

«Estoy orgulloso de ver que el trabajo da sus frutos», comentó Pablo: «El trabajo de todos los jugadores, el staff, el club, que ha puesto todo su empeño en que esto sea posible. Lo bonito sería culminar con el play-off, pero es para estar orgulloso y valorar lo que han hecho todos los jugadores».

Entrenamiento de los 'orelluts', en la Ciudad Deportiva Globeenergy, antes del Castellón-Eibar / Manolo Nebot

Para coronar este camino inesperado con un play-off de ascenso a Primera, y sin mirar otros resultados, el Castellón debe ganar al Eibar, al que el entrenador castellonense definió de manera sencilla y verdadera: «Es el mejor equipo de la segunda vuelta».

«Solo pensamos en ganar»

«A ellos solo les vale la victoria y nosotros solo pensamos en ganar. Se puede llamar final. La victoria nos da el play-off y es nuestro único pensamiento. Con el empate se pueden dar carambolas y entrar, pero eso no está en nuestra cabeza, sino hacer un buen partido, conectar con la afición, que será importante, y lograr los tres puntos», indicó Pablo, que remarcó la conveniencia de mantener la cabeza fría en un ambiente caliente y se acordó, como siempre, de los aficionados, porque es uno de ellos: «Esta afición, que ha vivido tantos malos momentos, se merece un play-off y se lo queremos dar».