Castellón-Eibar: Altas, bajas y alineaciones probables para la 'final' del SkyFi Castalia

La afición del CD Castellón se prepara para una cita muy especial en el SkyFi Castalia. El equipo orellut se clasificará para pelear por el ascenso si gana al Eibar o si empata y el Burgos no gana o pierden Las Palmas y Málaga. El Castellón, que tiene ganado el 'gol average' con todos sus rivales es sexto con 69 puntos y podría acabar entre la tercera y la octava plaza.

Si el equipo de Pablo Hernández consigue acceder a la promoción sería la primera vez que opte a regresar a Primera división, 35 años después de jugar en ella por última vez.

El Eibar, rival de los albinegros, es octavo con 67 puntos y necesita ganar y que no lo haga el Burgos para jugar el play-off.

Bajas en el Castellón

El técnico castellonense, Pablo Hernández, tiene las bajas de Jérémy Mellot por lesión y de Awer Mabil que está con su selección, al formar parte de la prelista de Australia para el Mundial. Con quien sí puede contar es con Brian Cipenga, que ha sido convocado para la Copa del Mundo con RD del Congo pero está disponible para esta última jornada.

Así llega el Eibar

Para este partido, Beñat San José no podrá contar con los lesionados Peru Nolaskoain y Guruzeta, ni Álvaro Rodríguez, sancionado por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Por contra, recupera a Jair Amador, una vez cumplido su partido de sanción por ese mismo motivo.

San José, entrenador del Eibar, en rueda de prensa. / SD Eibar

La alineación será muy similar a la de la pasada jornada y posiblemente repetirá la presencia de Juan Bernat en el lateral izquierdo, que le dio buen resultado ante el Córdoba, ya que fue el autor de la asistencia del primer gol marcado por Martón.

En ese caso, Arbilla podría desplazarse al eje de la defensa y quedarse Jair en el banquillo, pese a ser el que venía jugando en el último tercio liguero en la posición de defensa central. Pero tras recuperarse de su lesión, Marco Moreno parece haberse hecho con la plaza de titular.

Alineaciones probables

Castellón: Matthys; Pablo Santiago, Brignani, Alberto Jiménez, Sienra; Gerenabarrena, Barri, Calatrava, Cipenga, Jakobsen y Camara.

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Arbilla, Juan Bernat, Sergio Álvarez, Aleix Garrido, Adu Ares, Mada, Corpas y Martón.

Árbitro: Carlos Muñiz.

Hora: 18:30.

Estadio: SkyFi Castalia (Castelló)