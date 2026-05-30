Lo que no debes perderte del Castellón-Eibar: recibimiento, últimas entradas y actos especiales en la previa

El CD Castellón recibe este domingo a la SD Eibar con el sueño del play-off de ascenso en juego y con la posibilidad de seguir alimentando la ilusión de regresar a Primera División. Por eso, la previa y todo lo que rodea al encuentro promete estar a la altura de una jornada de lo más especial.

Nadie quiere perderse una tarde que puede resultar histórica para el club orellut. El SkyFi Castalia presentará un lleno absoluto y el ambiente comenzará mucho antes del pitido inicial de las 18.30 horas. La gran cita de la previa tendrá lugar en la calle Huesca, donde la afición está convocada a las 16.30 horas para recibir al autobús del equipo castellonense.

Recibimiento... y más

Se espera una respuesta multitudinaria de los seguidores albinegros, que quieren trasladar a los jugadores la importancia del encuentro y hacerles sentir el respaldo de toda una ciudad antes de saltar al césped. Globos, bufandas, papelitos, cánticos y una marea en blanco y negro acompañarán la llegada de la expedición castellonense al estadio en una de esas imágenes que quedan grabadas para siempre en la memoria de los aficionados.

También habrá pintacaras, para los más pequeños, de la mano de la Fedpecas, y un hermanamiento de peñas impulsado por Pasión Albinegra.

Además, desde el club se ha insistido durante toda la semana en la necesidad de que, una vez finalizado el recibimiento, los seguidores accedan al interior del estadio para acompañar al equipo también durante el calentamiento. El objetivo es que los futbolistas sientan desde el primer momento el empuje de una grada que ha sido determinante durante toda la temporada y que este domingo volverá a ejercer como jugador número doce. Antes de la salida del equipo, el Fondo 1922 ha anunciado que desplegará un tifo.

Un saque de honor cargado de simbolismo

Uno de los momentos más emotivos de la tarde llegará instantes antes del inicio del encuentro. El encargado de realizar el saque de honor será David Cubillas, uno de los nombres propios de la historia reciente del Castellón.

El excapitán albinegro recibirá el reconocimiento de la afición en una jornada tan especial. Cubillas fue una de las figuras más representativas del club durante años y un referente para varias generaciones de seguidores. Su presencia sobre el césped antes del inicio del choque supone un guiño a una etapa que ayudó a mantener viva la llama del albinegrismo en momentos complicados y que contribuyó a sentar las bases del crecimiento posterior de la entidad.

David Cubillas y el CD Castellón, en imágenes / Archivo Mediterráneo / Levante de Castelló / Agencias

Ilustres en el SkyFi Castalia

En el palco presidencial estará el máximo accionista y presidente, Bob Voulgaris, acompañado por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. También estará la concejala de Deportes, Maica Hurtado, y varios ediles del Ayuntamiento. Por parte de la Diputación, está prevista la presencia del vicepresidente Andrés Martínez y el diputado de Deportes, Iván Sánchez.

La trascendencia del partido también ha despertado el interés de numerosas personalidades vinculadas al club. Entre ellas destaca la del exentrenador Dick Schreuder. Junto a él podrían estar también antiguos jugadores muy identificados con el club como Gonzalo, Calavera, Óscar Gil o Aarón Torlá. Su presencia añade un componente emocional a una jornada en la que el Castellón quiere celebrar su presente sin olvidar a quienes contribuyeron a construirlo.

A por el lleno

Como es lógico, la ciudad vive las horas previas con una mezcla de nervios, ilusión y esperanza. Castalia se vestirá de gala, sin más entradas disponibles que las que vayan liberando los abonados, para empujar a los suyos en una oportunidad para seguir soñando con algo que parecía impensable hace no tanto tiempo: volver a mirar de frente a la Primera División. Pase lo que pase, el curso de los jugadores de Pablo Hernández ha sido extraordinario, superando todas las expectativas.

Así las cosas, la afición ya tiene claro cuál será su papel. Primero en la calle Huesca. Después, dentro del estadio. Y durante noventa minutos (más el descuento), dejando la voz para intentar llevar al Castellón un paso más cerca de su sueño. La Primera División.