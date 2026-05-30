Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia

Final a la vista en el SkyFi Castalia. Este domingo a las 18:30 horas el CD Castellón recibe a la SD Eibar en la última jornada de la Liga Hypermotion donde los albinegros se están jugando entrar en el 'play-off' de ascenso a Primera División. El conjunto albinegro comienza la jornada en la sexta posición sabedor de que los tres puntos le aseguran la participación en las eliminatorias e incluso podría finalizar en la tercera posición si se dieran una serie de resultados. Con un recibimiento al autobús del equipo convocado a las 16:30 horas y un llamamiento a la afición para que asista al SkyFi Castalia sobre las 17:30 horas, se prevé una gran tarde en el feudo 'orellut'.

Puedes seguir el encuentro minuto a minuto en Mediterráneo.

Esta es la clasificación de Segunda División antes de que arranquen los encuentros de este domingo a las 18:30 horas.

LAS PALABRAS DE PABLO HERNÁNDEZ. Estas fueron las declaraciones del técnico albinegro en la previa del encuentro. Si quieres leerlas, pinche aquí. Pablo Hernández, este viernes, en la Ciudad Deportiva Globeenergy. / Manolo Nebot