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Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia

El cuadro albinegro depende de sí mismo para asegurar la participación en las eliminatorias de ascenso

El Castellón-Eibar, en directo

El Castellón-Eibar, en directo / Mediterráneo

Pablo Casado

Pablo Casado

Castelló

Final a la vista en el SkyFi Castalia. Este domingo a las 18:30 horas el CD Castellón recibe a la SD Eibar en la última jornada de la Liga Hypermotion donde los albinegros se están jugando entrar en el 'play-off' de ascenso a Primera División. El conjunto albinegro comienza la jornada en la sexta posición sabedor de que los tres puntos le aseguran la participación en las eliminatorias e incluso podría finalizar en la tercera posición si se dieran una serie de resultados. Con un recibimiento al autobús del equipo convocado a las 16:30 horas y un llamamiento a la afición para que asista al SkyFi Castalia sobre las 17:30 horas, se prevé una gran tarde en el feudo 'orellut'.

Puedes seguir el encuentro minuto a minuto en Mediterráneo.

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