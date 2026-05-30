Las palabras del presidente de la FFCV sobre un posible ascenso del CD Castellón: “Ver que pueden ser cinco equipos valencianos en Primera me emociona”

Salvador Gomar, presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), aseguró que la posibilidad de que el fútbol de la Comunitat Valenciana llegue a contar con cinco equipos en Primera División si sube el Castellón es una circunstancia que le “emociona”.

"Ver que pueden ser cinco equipos en Primera División te emociona", afirmó Gomar, quien destacó que el fútbol valenciano "está de moda" y atraviesa un momento positivo tanto por la situación de sus clues como por la presencia de técnicos valencianos en distintas categorías.

Categorías salvadas

El dirigente federativo señaló que en las últimas semanas existía preocupación por la situación de dos equipos valencianos (Elche y Levante) e incluso tres (Valencia), aunque finalmente todos han logrado la permanencia. El Villarreal, por su parte, finalizó tercero.

“Ya hemos respirado, porque había dos equipos, incluso tres, que podían tener dos semanas antes dificultades. Tenemos ahora al Castellón cerquita y al Villarreal B, que también puede tener su chance para subir, igual que el Eldense, que ya está en Segunda”, explicó.

El Valencia, sin Europa

Respecto al Valencia, Gomar lamentó que el conjunto de Mestalla no haya logrado la clasificación para la Liga Conferencia: “Es una lástima que no haya llegado a Europa. Creo que el Valencia podía haber hecho un poquito más, porque con cuatro o cinco puntos más estás casi en la Champions”.

“No ha podido ser por circunstancias y ya está, a pelear otra vez. Somos valencianistas, yo soy de todos los equipos, pero el corazón mío, todo el mundo sabe que es del Valencia y bueno, pues sufrir de esta forma no está bien”, agregó.

Fútbol femenino

En relación con el fútbol femenino, Gomar mostró su pesar por el descenso del Levante a Primera RFEF, la Segunda División femenina. “A todos nos ha dejado un poco bloqueados porque no era normal que el Levante bajara", indicó.

No obstante, se mostró con confianza de que el club azulgrana pueda regresar a la máxima categoría la próxima temporada. “Tiene que apretar los dientes y volver a subir. El Levante tiene entidad para estar el año que viene en la Liga F", afirmó.

Además, recordó que Villarreal y Valencia disputan este sábado la vuelta de la final por el ascenso a Liga F, por lo que la Comunitat Valenciana tendrá al menos un representante en la élite del fútbol español.

La lista del Mundial

Por otro lado, sobre el número de valencianos en la lista de Luis de la Fuente, Gomar destacó la llamada a Ferran Torres y Alex Grimaldo: “Hay algunos también que son acogidos nuestros, como Yeremy Pino, que ha estado aquí hace muchos años. Si contamos así (que en la prelista estaban Mosquera y Soler) tenía que haber más valencianos, pero si contamos que también hay otros clubes que no tienen ninguno, pues…", expresó.

“Creo que son los que tocan, es la selección de España, hay que apoyarla para que sea campeona del mundo y ahí estaremos”, apuntó el presidente.

Por último, sobre las posibilidades de España en el Mundial, aseguró que ve a la selección como favorita: “Diría que campeones por números, pero luego hay que jugar. Jugar un Mundial es muy difícil, encima este año son 104 partidos, son muchos partidos. Creo que hará buen papel”.