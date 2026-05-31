¡Urgente! Conoce rival del Castellón, horarios y emparejamientos del 'play-off' de ascenso
Los albinegros vencen al Eibar en el SkyFi Castalia para amarrar la sexta posición
El CD Castellón se ha impuesto por 2-1 a la SD Eibar en el SkyFi Castalia, en la 42ª y última jornada de LaLiga Hypermotion, para acabar con 72 puntos, en la sexta plaza. Una posición que le permite clasificarse para los play-off de ascenso a Primera División, categoría que perdió hace ahora 35 años.
¿Cuándo?
LaLiga, días atrás, ya publicó los días y horarios de los encuentros de esta promoción, que se disputará del 7 al 20 de junio de este mes.
El CD Castellón, por su sexto puesto, se enfrentrará a la UD Almería (tercero).
El otro cruce ha unido a la UD Las Palmas (quinto) con el Málaga.
En el caso de la primera eliminatoria, los encuentros del conjunto de Pablo Hernández son:
- Sábado 6 de junio, a las 21.00 horas: Castellón-Almería en el SkyFi Castalia.
- Martes 9 de junio, a las 21.00 horas: Almería-Castellón, en el UD Almería Stadium.
Noticia en elaboración por el Periódico Mediterráneo.
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