CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División

El CD Castellón derrotó a la SD Eibar para culminar un campeonato extraordinario y mantener vivo el sueño del ascenso. Los orelluts jugarán la semifinal del play-off contra la UD Almería.

Estos son los precios de las entradas y todas las opciones para conseguirlas.

La campaña

"¿Y si sí?". Con esa pregunta cargada de esperanza, el CD Castellón ha lanzado el dosier informativo para el play-off de ascenso a Primera División, que detalla el sistema de venta de entradas, las ventajas para los abonados y el calendario previsto para una fase de ascenso que ha disparado la ilusión en el albinegrismo.

La principal clave es que los abonados tendrán un periodo exclusivo para asegurar sus localidades antes de que las entradas salgan a la venta para el público general.

Dos opciones

El club ha diseñado dos fórmulas para los aficionados con abono. La primera consiste en adquirir un pack que incluye la semifinal y una hipotética final en el SkyFi Castalia. La segunda permite comprar las entradas partido a partido manteniendo las tarifas preferentes para abonados.

. / .

La entidad insiste en que el abono de temporada no dará acceso directo a los encuentros de play-off y que será obligatorio retirar una entrada específica para cada partido. Además, durante la promoción de ascenso quedarán deshabilitados los sistemas habituales de cesión o liberación de asiento.

. / .

Los aficionados que quieran conservar su localidad habitual deberán actuar con rapidez. La venta se activa este lunes vía web y el plazo prioritario para los abonados finalizará el 4 de junio a las 13.00 horas. Una vez superada esa fecha, los asientos no adquiridos quedarán liberados para la venta general.

La venta física queda reservada para los mayores de 65 años.

El posible camino hacia Primera

El dosier también confirma el calendario previsto para el play-off. En semifinales, el Castellón se enfrentará a la UD Almería, con el partido de ida programado en el SkyFi Castalia para el sábado a las 21.00 horas y la vuelta para el martes 9, también a las 21.00 horas, en tierras andaluzas.

En caso de superar la eliminatoria, los albinegros se medirían en la final al vencedor de la otra semifinal. Las opciones contempladas son la UD Las Palmas o el Málaga CF, con Castalia como escenario del encuentro de ida, el 14 de junio.

La posibilidad de disputar una final por el ascenso en casa explica la apuesta del club por los packs de dos partidos, una fórmula destinada a premiar a los aficionados que confían desde el primer momento en el recorrido del equipo.

Para los no abonados

El público en general deberá adquirir las entradas partido a partido. Lo podrá hacer a partir del jueves a las 16.00 horas.

, / ,

Experiencias exclusivas para una cita histórica

El Castellón también activará para estos partidos diversas experiencias premium destinadas tanto a abonados como al público general. Entre ellas figuran ubicaciones VIP, acceso a zonas exclusivas, experiencias junto a los banquillos o la posibilidad de presenciar el calentamiento a pie de campo.

Incluso se ofrecerán actividades de encuentro con los jugadores, fotografías con la plantilla y otras iniciativas orientadas a convertir cada partido en una experiencia especial para los aficionados.

. / .