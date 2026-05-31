Máxima felicidad en SkyFi Castalia: Así ha celebrado la afición del Castellón la clasificación al 'play-off'

Pitido final en el SkyFi Castalia y estallido de alegría. La afición del CD Castellón celebró por todo lo alto la clasificación para el play-off de ascenso, y no era para menos. El conjunto albinegro luchará por subir a Primera División después de 35 años, un sueño que vuelve a estar más vivo que nunca.

Tras el final del encuentro, la felicidad se desató en la grada. Abrazos entre amigos, familias celebrando juntas y una sensación compartida de orgullo por una temporada que todavía puede ser histórica. Nadie quería moverse de su asiento. Castalia se quedó cantando, disfrutando y alargando una fiesta que llevaba mucho tiempo esperando.

Noticias relacionadas

Los jugadores y miembros del cuerpo técnico saltaron después al terreno de juego para celebrar junto a los aficionados. Sonaron las canciones clásicas del albinegrismo, el himno y los protagonistas fueron Cipenga, Doué y Mellot, que dieron la vuelta al campo con las banderas mientras la grada seguía entregada. El play-off es una realidad.