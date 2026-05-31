Pablo Hernández, tras la clasificación del Castellón al 'play-off': "Esto es un paso más hacia el objetivo de la entidad de subir a Primera"

El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, celebró la clasificación de su equipo para el play-off de ascenso tras imponerse al Eibar y aseguró que se trata de un premio merecido por la temporada realizada. El técnico destacó la madurez competitiva de sus jugadores para gestionar las emociones después de un espectacular recibimiento de su afición, elogió el papel de los futbolistas que salieron desde el banquillo y advirtió de la dificultad de una eliminatoria ante el Almería, al que considera favorito por plantilla y clasificación, aunque convencido de que los albinegros venderán muy cara su piel.

¿Qué supone jugar un play-off?

"Supone muchas cosas. A nivel de club, ciudad, afición y para estos jugadores. Después de la temporada que hemos hecho, habría sido injusto no estar hoy en el play-off. Obviamente esto es fútbol y todo puede pasar, pero teniendo en cuenta cómo han competido estos jugadores, siendo superiores a muchos rivales tanto fuera de casa como aquí, era justo que este equipo jugara el play-off. A nivel personal, es un orgullo tremendo. En mi primera rueda de prensa dije que era un orgullo poder poner mi granito de arena para seguir creciendo. Esto es un paso más para el club y para la afición. Poder disputar un play-off es un paso más hacia el objetivo que se ha marcado la entidad de subir a Primera División. Tenemos claro que si hemos llegado hasta aquí es por méritos propios".

Gran partido de los suyos, pero ha habido que sufrir

"Es de alabar el partido que han hecho los jugadores con todo lo que conllevaba. Hemos sido justos merecedores de la victoria. Ha tocado sufrir, por mucho que seas superior al rival. Eso es esta competición. Todos los rivales tienen jugadores de calidad y hay que sufrir. Hoy no iba a ser menos. Nos ha faltado un poco de acierto, pero creo que es de alabar lo que ha hecho el equipo".

Controlar las emociones después de una gran previa

"En partidos como el de hoy las emociones y los sentimientos están a flor de piel. Es normal sobreexcitarse y tener esos nervios, pero era un partido para disfrutarlo y tener claro que no solo había que jugarlo con el corazón. Había que jugarlo también con la cabeza, porque si no pones nada de cabeza puedes transformar esa sobreexcitación en precipitación y pérdidas. El equipo lo ha controlado muy bien desde el minuto uno y ha sabido hacer un gran partido".

Galería | Ambientazo en la previa del Castellón-Eibar y el recibimiento del bus en la calle Huesca / Kmy Ros / Kmy Ros / Toni Losas

¿El premio gordo ya está conseguido?

"Hay dos maneras de mirarlo. Una es pensar que el premio gordo es jugar el play-off y conformarse con ello. Pero conozco a este grupo de jugadores y sé que van a darlo todo por ganar ese play-off. Sabemos que va a ser complicado, pero en la liga regular hemos demostrado que somos capaces de ganar a los cuatro equipos que están en el play-off. De hecho, les hemos ganado el golaveraje a todos".

Partido preparatorio para el play-off

"Al final los play-off siempre son distintos. Con la reglamentación nueva, al equipo mejor clasificado le basta el empate. Estos partidos son parecidos a lo que te puedes encontrar, pero también lo fueron el día del Málaga o el del Burgos aquí. Son partidos de mucha tensión y contra rivales directos. Hoy sabíamos que el Eibar iba a apurar sus opciones de entrar en el play-off. Hemos logrado evitarlo, pero sabíamos que no iba a ser fácil".

El Almería, rival en el play-off

"El Almería me parece un equipazo. Parten como favoritos ellos porque han quedado terceros y por la plantilla que tienen, pero en el terreno de juego demostramos que, si quieren ganarnos, van a tener que correr mucho, hacer muchas cosas bien y se lo vamos a poner muy difícil. Si estamos a nuestro 100%, vamos a tener muchas posibilidades de superar la eliminatoria".

Pablo Casado

El cambio de Suero ha surgido efecto pronto

"Hemos tenido la suerte de que la gente que ha entrado de refresco ha aportado mucho al equipo. Aquí todos son muy importantes. Siempre les digo que, aunque no sean titulares, siguen siendo fundamentales. Han demostrado este año que lo son porque hemos ganado muchos puntos gracias a la aportación de la gente que ha salido desde el banquillo. Estoy muy contento por Isra y por su gol porque sé que para él es importante".

La afición, de diez

"Es increíble el recibimiento que hemos tenido hoy. Es de alabar que la afición haya estado animando durante los 90 minutos. En los momentos más complicados han animado incluso más. Estoy muy contento de que esta afición pueda vivir un ascenso a Primera División. Hace unos años parecía una utopía poder disputar algo así y, por suerte, se están haciendo muy bien las cosas. Esto es un paso más en el camino hacia Primera División. Veremos si este paso es un pequeño paso para el futuro o si somos capaces de dar un paso grande".