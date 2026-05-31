La previa del Castellón-Eibar | Día grande y sueños gigantes en la ‘final’ del SkyFi Castalia

Día grande y sueños gigantes para todos en el SkyFi Castalia: para la ciudad, para la afición, para el CD Castellón y su entrenador, y para una plantilla que ha conseguido llegar a la última jornada dependiendo de sí misma para lograr lo que en verano nadie esperaba. Disputar el play-off de ascenso.

Para ello, el Castellón debe ganar esta tarde a la SD Eibar. Tan sencillo de explicar como difícil de llevar a cabo: los visitantes son el mejor equipo de la segunda vuelta y también necesitan un triunfo (y un pinchazo ajeno, en su caso) para jugar el play-off. Al Castellón, a su vez, le puede valer el empate, pero necesitaría que no ganara el Burgos o que perdieran el Málaga y Las Palmas. Si los orelluts caen, por contra, están fuera.

Muchas cuentas. Las propias de los finales de temporada. En esta ocasión, las del Castellón se simplifican en caso de victoria. Si suma tres puntos estará sí o sí en el play-off y solo deberá mirar los otros campos para saber en qué posición entra.

Desde esa convicción ha preparado el partido Pablo Hernández. El entrenador del Castellón está a un paso de completar una gesta. En la jornada 6 debutó tras ascender desde el filial para corregir una situación complicada. El Castellón no había ganado y era 20º. En noviembre, con Pablo, el equipo ya estaba en puestos de play-off, lugar de privilegio que no ha abandonado desde entonces. Llegó incluso a asomar en el liderato y a convencer al albinegrismo que volver a Primera, categoría que el club no pisa desde 1991, es muy difícil, pero no imposible.

Dos bajas para Pablo Hernández

Ahora, tras exprimir recursos y fuerzas en un exigente tramo final, el Castellón se ha plantado en la última jornada con la ilusión intacta y los ánimos renovados, tras la importante victoria en Huesca. Allí ya tuvo que lidiar con la baja de Mellot, lesionado en el flanco derecho de la zaga, y ahí rindió, de carrilero, Pablo Santiago, con Sienra abrochando la defensa desde el otro costado.

Pablo Santiago, antes de botar un córner en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

Está por ver si Pablo Hernández repite solución para esta tarde. Tampoco podrá contar con el extremo Awer Mabil, citado con la selección de Australia en la prelista para el Mundial. Quien sí estará es Brian Cipenga, que demora su incorporación con la RD del Congo para un último baile albinegro.

El Eibar, sólido rival

Enfrente le aguarda el Eibar, el mejor equipo de la segunda vuelta. Para este partido, Beñat San José no podrá contar con los lesionados Peru Nolaskoain y Guruzeta, ni con Álvaro Rodríguez, sancionado por acumulación de cinco tarjetas amarillas. A cambio, recupera a Jair Amador, una vez cumplido su partido de sanción por el mismo motivo.

En la primera vuelta, Eibar y Castellón empataron a cero. No es de extrañar: el conjunto armero es el segundo menos goleado de la Liga, solo por detrás del Burgos. No se esperan regalos en Castalia, y menos con todo lo que estará en juego.

Se espera, eso está asegurado, un ambientazo. Lleno en las gradas y emociones desde la previa. Una bonita oportunidad para dar un paso más en el firme proceso del CD Castellón, que no quiere despertar del sueño.