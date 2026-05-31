Las reacciones a la victoria del CD Castellón: Esta es la felicitación de la alcaldesa de la ciudad

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se mostraba satisfecha al término del choque en el SkyFi Castalia ante el Eibar, que ha supuesto la clasificación del CD Castellón para la disputa del play-off de ascenso a Primera División. "Mis primeras palabras son para felicitar a todo el equipo, a la directiva y a la incansable e inigualable afición albinegra, que no ha dejado de animar durante toda la temporada y que hoy, desde horas antes del partido, ha protagonizado un recibimiento espectacular, llevando en volandas a los chicos de Pablo Hernández".

Momento de júbilo de los aficionados del CD Castellón. / Mediterráneo

Carrasco ha señalado que "hoy toca disfrutar de lo conseguido y, a partir de ahora, empezar a pensar en el primer enfrentamiento de estos play-off, siempre paso a paso. Hemos logrado algo muy positivo y hay que disfrutarlo. Ahora debemos seguir todos unidos, con el equipo y el cuerpo técnico trabajando como lo han hecho hasta ahora, con una directiva que ha demostrado su profesionalidad y con una afición que no deja de animar y que es, sin duda, nuestro principal valor".

Sueño albinegro

La alcaldesa ha recordado que "el sentimiento albinegro ha inundado toda la ciudad durante la semana con la campaña ¿Y si sí?, y hoy lo hemos podido disfrutar en el SkyFi Castalia. "Vamos a seguir soñando un poco más, a seguir aportando todos nuestro granito de arena y, sobre todo, a disfrutar de lo que hemos vivido y conseguido, pensando siempre en ese ¿Y si sí?".