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CD Castellón | Un espontáneo salta al césped del SkyFi Castalia, huye a toda velocidad y acaba ‘cazado’ en un final inesperado

El conjunto albinegro luchará por volver a Primera 35 años después y un aficionado decidió inmortalizar el momento tras la victoria ante el Eibar y la clasificación al play-off

Vídeo | El espontáneo que invadió el SkyFi Castalia tras la clasificación del Castellón al 'play-off'... con un final insólito

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R.D.M

Aitor Aguirre

Castellón

La celebración del CD Castellón por su clasificación para el ‘play-off’ dejó una imagen inesperada en el SkyFi Castalia. En pleno éxtasis albinegro, con la afición celebrando el pase al play-off de ascenso y el estadio convertido en una fiesta, un espontáneo saltó al césped y comenzó a correr sobre el terreno de juego.

Vídeo | Máxima euforia: Así ha celebrado la afición del Castellón el pase al 'play-off'

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Pablo Casado

La escena no tardó en llamar la atención de los presentes. El aficionado, consciente de que la seguridad iba tras él, intentó escapar por una de las zonas del estadio y llegó incluso a saltar la valla para huir a toda velocidad. Sin embargo, su carrera no tuvo demasiado recorrido.

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Finalmente, el espontáneo acabó siendo cazado por los miembros de seguridad, poniendo el punto más surrealista a una noche de alegría absoluta en Castalia. Una anécdota insólita dentro de una celebración que la afición del Castellón no olvidará fácilmente.

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