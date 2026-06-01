Conexión Orellut | El CD Castellón hace los deberes ante el Eibar y desata la euforia en una ciudad que ya sueña con el ascenso

El nuevo episodio de Conexión Orellut, el pódcast de Mediterráneo dirigido por José Luis Gual, se centra este lunes en la clasificación del CD Castellón para el play-offde ascenso tras su victoria frente al Eibar.

La tertulia, con Dejan Racic, Toni Gascó, Raúl Tena y Miguel Ángel Portugal, analiza el ambiente vivido en Castalia, el rendimiento de los jugadores más destacados y las opciones del conjunto de Pablo Hernández en la próxima eliminatoria ante la UD Almería.

Escucha el nuevo episodio

El programa también aborda la presión que rodea al club andaluz, la ilusión que se ha desatado en Castellón y asuntos de actualidad como la salida de Brian Cipenga o el respaldo que la directiva debería dar al técnico tras los últimos resultados. Todo ello con una mirada optimista hacia el sueño de regresar a Primera División, 35 años después.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.