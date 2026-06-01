Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brutal agresiónHuelga educativaAlcalde de NulesEntradas 'play-off'Cae por un terraplénAgresión sexual a menorLidl
instagramlinkedin

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut | El CD Castellón hace los deberes ante el Eibar y desata la euforia en una ciudad que ya sueña con el ascenso

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón hace los deberes ante el Eibar y desata la euforia en una ciudad que ya sueña con el ascenso

El CD Castellón hace los deberes ante el Eibar y desata la euforia en una ciudad que ya sueña con el ascenso / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

El nuevo episodio de Conexión Orellut, el pódcast de Mediterráneo dirigido por José Luis Gual, se centra este lunes en la clasificación del CD Castellón para el play-offde ascenso tras su victoria frente al Eibar.

La tertulia, con Dejan Racic, Toni Gascó, Raúl Tena y Miguel Ángel Portugal, analiza el ambiente vivido en Castalia, el rendimiento de los jugadores más destacados y las opciones del conjunto de Pablo Hernández en la próxima eliminatoria ante la UD Almería.

Escucha el nuevo episodio

El programa también aborda la presión que rodea al club andaluz, la ilusión que se ha desatado en Castellón y asuntos de actualidad como la salida de Brian Cipenga o el respaldo que la directiva debería dar al técnico tras los últimos resultados. Todo ello con una mirada optimista hacia el sueño de regresar a Primera División, 35 años después.

Escúchalo en Spotify

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

Noticias relacionadas y más

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Calculadora | Pronostica cómo terminará la Segunda División: ascenso directo, play-off y descensos
  2. El Málaga remonta y encarece el play-off: Así queda la clasificación de Segunda para el CD Castellón
  3. Así será el 'play-off' de ascenso a Primera que espera al Castellón: sistema, fechas con asterisco...
  4. Las cuentas del CD Castellón para asegurar su participación en el 'play-off' de ascenso
  5. Directo Castellón-Córdoba: Adri Fuentes aumenta la renta visitante
  6. El CD Castellón culmina la primera fase de la Ciudad Deportiva Globeenergy
  7. Directo | Castellón-Cádiz
  8. Directo Huesca-Castellón: A por la primera final

Conexión Orellut | El CD Castellón hace los deberes ante el Eibar y desata la euforia en una ciudad que ya sueña con el ascenso

Conexión Orellut | El CD Castellón hace los deberes ante el Eibar y desata la euforia en una ciudad que ya sueña con el ascenso

El videoanálisis de Ismael Mateu | El CD Castellón camina de la mano de Voulgaris y Pablo hacia Primera División: ¿Y si sí?

El videoanálisis de Ismael Mateu | El CD Castellón camina de la mano de Voulgaris y Pablo hacia Primera División: ¿Y si sí?

La intrahistoria del Castellón-Eibar: El día que tanto merecía la afición del Inmortal

La intrahistoria del Castellón-Eibar: El día que tanto merecía la afición del Inmortal

CD Castellón | Un espontáneo salta al césped del SkyFi Castalia, huye a toda velocidad y acaba ‘cazado’ en un final inesperado

CD Castellón | Un espontáneo salta al césped del SkyFi Castalia, huye a toda velocidad y acaba ‘cazado’ en un final inesperado

Vídeo | El espontáneo que invadió el SkyFi Castalia tras la clasificación del Castellón al 'play-off'... con un final insólito

Máxima felicidad en el SkyFi Castalia: Así ha celebrado la afición del Castellón la clasificación al 'play-off'

Máxima felicidad en el SkyFi Castalia: Así ha celebrado la afición del Castellón la clasificación al 'play-off'

La crónica del Castellón-Eibar: ¡Al play-off!

La crónica del Castellón-Eibar: ¡Al play-off!

El uno a uno del memorable Castellón-Eibar | Vota al mejor

El uno a uno del memorable Castellón-Eibar | Vota al mejor
Tracking Pixel Contents