La intrahistoria del Castellón-Eibar: El día que tanto merecía la afición del Inmortal

Los más valientes madrugaron para el almuerzo y otros se unieron en la comida o en la sobremesa. El día fue largo e intenso en clave albinegra. La afición del CD Castellón vivió una jornada de fuertes emociones dentro y fuera del Estadio SkyFi Castalia, que se llenó para ayudar a los orelluts. Con final feliz, fue el día que tanto merecía la hinchada albinegra.

El recibimiento

Uno de los platos fuertes del día fue el recibimiento al autocar del equipo local. La afición rugió en una calle Huesca repleta. Globos, papelitos, rollos de papel, humo y bufandas al viento. La escena dejó estampas para el recuerdo y sirvió de antesala a lo que se vivió dentro.

Toni Losas

Tal y como pidió el club, buena parte de la hinchada entró al estadio antes de lo habitual para arropar al Castellón desde el calentamiento. Eso sí, hubo que mojarse, porque apareció la lluvia. También destacó el tifo que lució el Fondo 1922.

Más actividades

En la previa, los más pequeños disfrutaron del pintacaras de la Fedpecas. Asimismo, Pasión Albinegra impulsó una jornada de hermandad entre peñas, con una nutrida representación. Bares, terrazas y establecimientos hosteleros de las cercanías de Castalia presentaron un ambiente excepcional.

Galería | Ambientazo en la previa del Castellón-Eibar y el recibimiento del bus en la calle Huesca / Kmy Ros / Kmy Ros / Toni Losas

El saque de honor

Las gradas lucieron en todo su esplendor con la salida de los equipos al campo, al sonar el Pam, pam orellut. El saque de honor también fue especial: lo protagonizó David Cubillas. El carismático delantero castellonense, excapitán del club orellut y uno de los ídolos de la afición, se retira del fútbol tras terminar su etapa en el Tarazona.

Otros protagonistas de etapas recientes del Castellón se dejaron ver en el SkyFi Castalia. No faltó el exentrenador Dick Schreuder. También estaba prevista la presencia de exjugadores como Gonzalo, Óscar Gil, Josep Calavera o Aarón Torlá, entre otros.

El palco

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, presenció el encuentro desde el palco. La representación municipal se completó con la concejala de Deportes, Maica Hurtado, y otros ediles del Ayuntamiento. Por parte de la Diputación asistieron el vicepresidente Andrés Martínez y el diputado del ramo, Iván Sánchez.

Begoña Carrasco y Bob Voulgaris, en el palco del SkyFi Castalia. / .

Por parte del club, encabezó la representación el presidente y custodio Bob Voulgaris, que ya disfrutó con el recibimiento. También comparecieron el director general Alberto González o el jefe de reclutamiento, Ramón Soria, entre otros. Era la cita del año.

Tras el encuentro, festejos

Cuando el equipo lo necesitó, porque no fue fácil, tuvo el apoyo y la comprensión de la grada. El pitido final dio paso a las celebraciones. Hubo vídeo, vuelta de honor y fiesta grande. Con esta unión entre equipo y afición, el play-off se presenta apasionante.

Pablo Casado