El uno a uno del memorable Castellón-Eibar | Vota al mejor

Matthys

|6| Estuvo a punto de regalar un gol y le afectó. Mejor aprender cuando se gana. Sacó una buena mano a Hugo, casi al final.

Pablo Santiago

|8| De lateral, de carrilero y de lo que haga falta. Atacó, rozó el gol y gastó toda la energía por el carril, defendiendo.

Alberto

|8| Lideró la defensa, aceptando el riesgo que conlleva la propuesta. Llegó en Primera RFEF y busca el segundo ascenso.

Brignani

|7| Sufrió en alguna acción a campo abierto, y con la movilidad de Bautista al final, pero sacó la tarea adelante.

Sienra

|7| Pierna fuerte para cerrar la defensa por la izquierda. Fue relevado por Lucas en busca de más aportación ofensiva.

Barri

|7| Se movió por dentro con inteligencia y detectó donde podía hacer daño. Algo cansado al final, como es lógico. Fiable.

Gerenabarrena

|8| Enamoró a la afición desde el primer día y sigue siendo él: actitud, despliegue, generosidad y ‘ganas de liarla’.

Cala, Suero y Gere, tras el 2-1. / KMY ROS

Cipenga

|7| Arriesgó un Mundial por ayudar, y ayudó. Castalia se lo agradece. No del todo fino, pero abrió campo, insistió, corrió y lanzó una al poste.

Cala

|9| Apareció cuando más se le necesitaba. Marcó el 1-0 y asistió en el 2-1. Es un jugadorazo que siempre da la cara.

Jakobsen

|7| Picotea los ataques y tiene un buen repertorio. Sabe jugar: un paradón evitó su golazo. Fallito en el despeje del 1-1.

Camara

|7| Otro que lo da todo, con más o menos acierto, y la grada lo valora. Peleó, buscó el gol y se dejó toda la energía.

También jugaron

Suero | 8 |. Arma letal desde el banquillo. Entró y ganó el partido con un bonito gol.

Lucas A. | 7 |. Intenso. Defendió bien el área en el tramo final.

Raúl Sánchez | 6 |. Buscó el gol y lo rozó. Debe ser un fichaje para el play-off.

Doué | 6 |. Piernas frescas.

Álvaro | 6 |. Aportó al final con buenas presiones.