El videoanálisis de Ismael Mateu | El CD Castellón camina de la mano de Voulgaris y Pablo hacia Primera División: ¿Y si sí?

El fútbol le debe una alegría al CD Castellón, o muchas. A lo largo de los últimos 26 años, es decir, desde que se iniciara el siglo XXI, el conjunto albinegro ha sufrido un vaivén de emociones, un sinfín de situaciones la mayoría de ellas injustas, siendo incluso maltratado y queriendo ser llevado hasta la desaparición.

A excepción de la ya lejana etapa en Segunda División desde 2005 al 2010, el club de la capital de la Plana ha tenido que resurgir de sus cenizas, desde bajar al infierno de Tercera División, siendo descendido por impagos hasta sufrir siete temporadas deambulado por dicha categoría y estando permanentemente a la deriva.

Imagen en SkyFi Castalia tras la clasificación al 'play-off'. / KMY ROS

Resurgir en época de pandemia

Tras regresar a la Segunda División B en la etapa pre pandemia de la mano de Vicente Montesinos, Pablo Hernández, Dealbert y compañía, el club recuperó su estatus en el fútbol profesional, en LaLiga, en la campaña 20/21, en la que la sufrida afición albinegra no pudo disfrutar de ver a su equipo en Castalia en Segunda División por las restricciones del Coronavirus, teniendo que verse abocado a un nuevo descenso a Primera RFEF.

Alegría en el SkyFi Castalia tras la victoria. / KMY ROS

La llegada de Voulgaris, clave

Pero en verano del 2022 la llegada al club de Bob Voulgaris cambió totalmente el panorama del CD Castellón. Por fin la entidad contaba con un propietario con músculo económico y con ganas de hacer los esfuerzos que hagan falta para retornar al equipo a LaLiga, primero a Segunda División, luego consolidándolo y siempre mirando el objetivo de alguien ambicioso como es el canadiense: ascender a Primera División.

Y Voulgaris lo está consiguiendo como se hacen las grandes empresas, bajando al barro, poniendo la cara, el dinero y estando en primera línea de guerra. Y jugándose su patrimonio, algo que nadie había hecho hasta la fecha, comprando terrenos, realizando una Ciudad Deportiva propia del club y queriendo llegar a la élite, y no buscando enriquecerse más o llenándose los bolsillos con compraventas o traspasos ‘sospechosos’.

Begoña Carrasco y Bob Voulgaris, en el palco del SkyFi Castalia. / KMY Ros

Rumbo a Primera División

El Castellón tiene un líder y un gestor que, guste más o menos, ha logrado que el equipo vaya en una misma dirección y que de la mano de un hombre de la casa como Pablo Hernández sueñe con regresar a Primera División 35 años después.

El equipo que dirige Pablo en el banquillo y lidera Álex Calatrava sobre el rectángulo de juego se ha clasificado para el play-off de ascenso a la máxima categoría. Un sueño inimaginable hace pocos meses. Ahora, primero el Almería y, si se supera la semifinal, Málaga o Las Palmas serán sus últimos escollos para una gesta que tienen en vilo a los más de 14.000 espectadores que llenan Castalia cada domingo y a los miles y miles de castellonenses que sufren, suspiran y sueñan por ver al Castellón entre los grandes. ¿Y si sí? Muy pronto lo sabremos.