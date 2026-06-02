ENTRADA + BUS | El CD Castellón lanza el viaje para el partido en Almería

El CD Castellón jugará contra la UD Almería la semifinal del play-off de ascenso a Primera División. El partido de ida se jugará en el SkyFi Castalia el sábado a las 21.00 horas y las entradas ya están a la venta para los abonados (y a partir del jueves para el público en general). Este martes, el club orellut ha lanzado también el desplazamiento para la vuelta, que se disputará el martes 9 de junio a las 21.00 horas.

Estas son las condiciones.

El comunicado del club sobre el viaje

El CD Castellón informa de que ya están disponibles, solamente para abonados del club, las entradas para la vuelta de la semifinal del play-off de ascenso a LaLiga EA Sports que enfrentará a la UD Almería y al CD Castellón el próximo martes 9 a las 21 horas en el UD Almería Stadium.

Con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los aficionados albinegros y promover el apoyo al equipo lejos del SkyFi Castalia, el club, junto a Viajes El Corte Inglés y Autos Mediterráneo, pone a disposición de los abonados un pack especial de entrada + autobús para viajar a Almería. También estará la opción de comprar solamente la entrada para el partido.

Esta iniciativa permitirá a los abonados disfrutar de una experiencia cómoda y organizada para acompañar al equipo en uno de los partidos más importantes de la historia reciente del club, compartiendo viaje con otros albinegros y animando al CD Castellón desde las mgradas del estadio almeriense.

Información del pack | Precio: 55€

• Entrada para el partido UD Almería – CD Castellón.

• Viaje de ida y vuelta en autobús (horario a determinar).

• Organización conjunta entre el CD Castellón, Viajes El Corte Inglés.

Entrada suelta (precio): 20€

El CD Castellón anima a toda su afición a acompañar al equipo en Almería y a seguir demostrando, una vez más, que el sentimiento albinegro no entiende de distancias.

¡Nos vemos en Almería!

*Están a la venta en el Área del Abonado.