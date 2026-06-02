Una jornada perfecta: Así ayudó la afición del CD Castellón a conquistar el play-off

A la altura del equipo y del momento, la afición del CD Castellón dio el domingo una clase maestra dentro y fuera del SkyFi Castalia. Apretó desde antes del inicio, se mostró comprensiva con los errores de los suyos, animó cuando el partido así lo exigía y celebró a lo grande el éxito de la victoria sobre la SD Eibar y la consiguiente clasificación para los play-offs de ascenso.

Aún saboreando la dulzura del triunfo, la hinchada ya mira con ilusión la próxima cita. Castalia también juega. La venta de entradas para el play-off, en sus diferentes modalidades, ya está abierta para los abonados, y lo estará para el público en general a partir del jueves a las 16.00 horas. Se espera, obviamente, un lleno en el SkyFi Castalia.

Del recibimiento a la celebración

Ya se llenó el domingo contra el Eibar (salvo entradas visitantes) y se espera otra gran entrada el sábado a las 21.00 horas contra el Almería (cuya afición sí llenará su grada).

El pasado domingo, el SkyFi Castalia vivió una de esas tardes que quedan grabadas en la memoria colectiva del albinegrismo. Todo salió a la perfección. Mucho antes del pitido inicial, los alrededores del estadio ya desprendían el aroma de las grandes citas. El recibimiento al autocar del equipo fue una auténtica demostración de fe y compromiso de una afición que quería empujar a los suyos hacia el objetivo del play-off. Banderas, bufandas, pirotecnia y miles de gargantas acompañaron la llegada de los jugadores, conscientes de la trascendencia de un encuentro que podía poner el broche de oro a una extraordinaria temporada. Así fue.

Recibimiento del bus en la calle Huesca / Kmy Ros

Dentro del estadio, tras el refresco de la lluvia inesperada, la emoción estuvo presente desde los prolegómenos y hasta la noche. El saque de honor realizado por David Cubillas añadió un componente sentimental a una jornada cargada de simbolismo para la historia albinegra. El reconocimiento a una de las figuras más queridas del club encontró el aplauso unánime de una grada entregada, tras el subidón de la salida al campo de los equipos, la exhibición del tifo del Fondo 1922 y el himno con bufandas.

A partir de ahí, Castalia fue una caldera. Los cánticos no cesaron durante los noventa minutos y, por momentos, el ambiente alcanzó una intensidad difícil de describir. Hubo tantos focos de animación activos que en numerosas fases del encuentro varias zonas del estadio lanzaban al mismo tiempo diferentes cánticos. Desde el club se viene insistiendo en la importancia de seguir los cánticos que nacen desde la grada de animación para conseguir un apoyo todavía más coordinado y potente. Sin embargo, lo vivido ante el Eibar fue también la demostración de que el sentimiento albinegro brota de manera espontánea en todos los rincones del estadio.

Recompensa final

El empuje de la afición encontró recompensa con una victoria que certificó la clasificación para el play-off. El estallido final fue la culminación perfecta de una jornada especial. Jugadores y aficionados celebraron juntos un logro trabajado durante toda la temporada, compartiendo la satisfacción de haber alcanzado una meta que durante meses se persiguió con esfuerzo, sacrificio y convicción. Temporadón.

Y es que, más allá del resultado, la comunión entre equipo y grada quedó patente una vez más. De haber llegado un desenlace diferente, sin duda habría habido tristeza por no alcanzar un objetivo que tanto el equipo como la afición habían merecido. Pero también habría existido el mismo reconocimiento a un trabajo extraordinario y a una campaña para el recuerdo. Porque este Castellón ha conseguido algo que trasciende la clasificación: hacer que su gente se sienta orgullosa.

Por eso, una vez terminado el encuentro, los jugadores permanecieron sobre el césped para agradecer el apoyo recibido. Correspondieron a una afición que no dejó de creer, que acompañó al equipo en cada momento y que volvió a demostrar que Castalia es mucho más que un estadio. Es un sentimiento compartido que, en jornadas como la vivida ante el Eibar, empuja en volandas a los suyos. El sábado, contra el Almería, un nuevo capítulo de esta gran historia.