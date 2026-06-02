Lesionados y mundialistas: Así está el Castellón a cuatro días de empezar el 'play-off' ante el Almería
El conjunto de Pablo Hernández recibe a los andaluces el próximo sábado en el SkyFi Castalia (21.00 horas)
Los jugadores del Castellón Brian Cipenga y Awer Mabil han entrado en las convocatorias definitivas de la RD Congo y de Australia respectivamente por lo que no podrán disputar con el equipo albinegro la promoción de ascenso a Primera. Dos bajas sensibles en dos futbolistas desequilibrantes por ambas bandas.
Pablo Hernández no podrá contar con ninguno de los dos extremos para la eliminatoria de la primera semifinal que le medirá al Almería, ni tampoco para la final en caso de clasificarse para ella y en la que se mediría al vencedor del emparejamiento entre Las Palmas y el Málaga.
Cipenga, un jugador muy importante
Especialmente significativa es la baja de Cipenga, que ha sido el mayor asistente del equipo 'orellut' en la temporada con nueve pases que han finalizado en gol, además de haber anotado seis tantos y ser el tercer máximo realizador. El congoleño termina contrato el 30 de junio y queda libre a partir de esa fecha.
Por su parte, Mabil también forma parte de la lista de Australia para el Mundial y con el Castellón ha sido autor de tres goles y seis asistencias en la presente campaña, en la que ha participado en una treintena de partidos, los mismos que su compeñero aunque con menos minutos, ya que ha acumulado 1.721 por los 2.249 de Cipenga.
Además, el Castellón tiene la duda de Jérémy Mellot que ha sido baja en los últimos dos encuentros por una lesión muscular. Un jugador también importantísimo durante toda la temporada y fijo para Pablo Hernández.
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