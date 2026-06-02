El mensaje del vestuario del Castellón a los 'suyos': «Que estén con nosotros»

«No te lo puedo describir: el ambiente que hay, la ilusión que se nota...», manifestó Álex Calatrava, todavía sobre el césped, después de que el Castellón consiguiera la clasificación para el play-off.

«Es un sueño, para toda la ciudad, tener la oportunidad de jugar en Primera», corroboró Isra Suero, a quien Cala asistió para el gol definitivo frente al Eibar.

«Estamos muy felices por haber conseguido esto con nuestra gente», ahondó Fabrizio Brignani. «Era un sueño: empezó mal la temporada, pero el equipo ha llegado donde merece», subrayó. «Que estén con nosotros», pidió el italiano a los aficionados orelluts.

Entradas: opciones, precios, plazos...

El Castellón ya ha activado la de venta de entradas, bajo el lema «¿Y si sí?». El club ha publicado el dosier informativo con el procedimiento de compra, los plazos y las condiciones para abonados y público general en una promoción que no está incluida en el abono de temporada.

La principal advertencia de la entidad es muy clara: ningún abonado podrá acceder al estadio solamente con su carnet. Será obligatorio retirar una entrada específica para cada encuentro del play-off. Además, durante esta fase quedarán deshabilitados los sistemas habituales de cesión y liberación de asiento.

Los abonados disponen de dos opciones.

La primera es adquirir un pack que incluye la semifinal ante el Almería y si pasa una hipotética final en Castalia .

. La segunda permite comprar las entradas partido a partido, siempre con precio de abonado.

En ambos casos, quienes quieran conservar su localidad habitual, deberán completar el proceso desde el área de abonado de la web antes de este jueves a las 13.00 horas. A partir de ese momento, los asientos no retirados, quedarán liberados para la venta general.

Algunas particularidades

La venta arrancó este lunes de forma online. Los abonados que deseen cambiar de ubicación , deben esperar al jueves, a las 16.00 horas; pero podrán hacerlo en función de la disponibilidad, manteniendo la tarifa preferente.

, deben esperar al jueves, a las 16.00 horas; pero podrán hacerlo en función de la disponibilidad, manteniendo la tarifa preferente. En el caso de gol sur bajo, los socios que no pertenezcan a la Grada de Animación y no compren su asiento antes del jueves a las 13.00 horas, ya no podrán optar a esa misma localidad.

Pablo Casado

La atención presencial queda limitada a los abonados sénior y a determinados casos de entradas sin asiento .

. Las taquillas abrirán de 9.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas (salvo el jueves, cuando el horario finalizará a las 13.00 horas). El día de partido estarán operativas de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Para los no abonados, la venta se habilitará este jueves desde las cuatro de la tarde a través de la plataforma online del club.

El público general tiene que adquirir las entradas partido a partido y no podrá optar al paquete reservado a los abonados.

y no podrá optar al paquete reservado a los abonados. En cuanto a los precios, el pack para los abonados está de 14 a 50 euros (premium) y de 18 a 61 (abono básico) . Las entradas sueltas, en los casos referidos, están entre 9 y 33; y de 11 a 41.

y de . Las entradas sueltas, en los casos referidos, están entre 9 y 33; y de 11 a 41. Para el público en general, el rango de precios va de los 34 a los 55 euros para adultos (15 a 36 en las entradas infantiles).

Mediterráneo

Oferta complementaria

El club también prepara experiencias premium para una cita histórica, con opciones VIP, acceso a zonas exclusivas, actividades junto a los banquillos, presencia en el calentamiento a pie de campo y encuentros con jugadores como opciones.