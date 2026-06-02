El 'play-off' de ascenso a Primera División del Castellón, en 10 claves
Los albinegros, ante la dificultad del reto, se aferran a su singularidad y a la filosofía que les ha llevado a estar a cuatro partidos de Primera
El conjunto de Pablo Hernández continúa de tapado, a pesar de sus resultados en el cara a cara con Almería, Las Palmas y Málaga
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El Castellón está a cuatro encuentros de regresar a Primera División, categoría que perdió en 1991. Lo hará jugando la vuelta de sus dos hipotéticas eliminatorias siempre a domicilio y obligado a marcar un gol más que su rival (Almería y, en el caso de pasar, Las Palmas o Málaga), ya que la igualdad de un cruce, al término de los 120 minutos, da el pase al mejor clasificado.
Por el camino más largo y duro, como están tan acostumbrado el albinegrismo. Aquí están las claves del play-off.
- 1. Un play-off ganado a pulso. Al Castellón no le ha sobrado nada, ni un punto, ni un gol. Ha acabado en la sexta plaza empatado a 72 con el Burgos (el equipo con la puntuación más alta conseguida nunca sin el premio de una promoción), gracias al 0-0 en El Plantío y al 3-1 en el SkyFi Castalia. Y eso a pesar del agravante de los arbitrajes. Los albinegros lucharán contra otros tres clubs con más peso en cuanto a presupuestos, límites salariales, ciudades con mayor población y con un pasado reciente en la élite. No hay que olvidar que hace justo ocho años, el Castellón estaba inmerso en otros play-off, los de Tercera a Segunda B.
- 2. El estilo es innegociable. El Castellón ha sido fiel a sí mismo, con un fútbol muy reconocible por el que se ha ganado el reconocimiento unánime incluso de sus rivales. Lleva 19 partidos seguidos marcando (la última vez que no lo hizo, fue el 25 de enero), liderando estadísticas en cuanto a goles esperados, producción ofensiva... De ahí que haya llegado a los 72 puntos (su mejor puntuación en el fútbol profesional), producto de 20 victorias (casi uno de cada dos encuentros), una diferencia de +19 en el golaverage general...
- 3. El esperanzador precedente de la fase regular. El conjunto de Pablo Hernández, a tenor de los marcadores obtenidos en las 42 jornadas, sería el que subiría. No en vano, ha ganado su cara a cara particular con el Almería (1-0 allí, 2-0 en el SkyFi Castalia), Málaga (dos triunfos: 2-1 aquí y 2-3 allí) y Las Palmas (1-0 como local, empate a uno en Gran Canaria).
- 4. El balance estadístico que invita al optimismo. LaLiga implantó el actual sistema de ascenso en Segunda División (directo para los dos primeros; el tercer pasaporte, para el vencedor de las eliminatorias que disputan del tercero al sexto) en la temporada 2010/2011. Paradójicamente, el equipo que ha cerrado este top-6 es el que más veces ha culminado con éxito el ejercicio: cinco (en realidad, cuatro más el Córdoba, que entró como séptimo en 2014 al encontrarse el filial del Barcelona de por medio). Además, han subido cuatro terceros, otros tantos cuartos y únicamente dos quintos clasificados.
- 5. El mal rollo del Almería. La rueda de prensa de Joan Francesc Ferrer, Rubi, tras la victoria ante el Valladolid por 1-0 (gol de Sergio Arribas de penalti), es sintomática. Los indálicos, que al descanso de la jornada del domingo estaban fuera de los seis primeros, están en las antípodas de los albinegros: lo que aquí es ilusión y una promoción de ascenso como una recompensa, en Almería es casi como un castigo. «Me sorprende que no haya ilusión», dijo el técnico catalán. «La palabra crisis me parece un poco bestia», añadió Rubi, sobre quien, incluso, ha planeado la destitución en las últimas semanas.
- 6. in presión, pero con ambición. Nadie contaba con el Castellón para pelear por el ascenso, en su segunda temporada en la categoría y con un 17º puesto en el ejercicio precedente. Pero ahí están los albinegros y su ilusión, mientras que de lo explicado sobre el Almería se deduce el estrés que soporta un proyecto liderado por Mohamed Al-Khereiji al que, desde hace unos meses, se ha unido Cristiano Ronaldo, al adquirir el 25% de las acciones. El saudí, en 2025, compró el Almería a su paisano Turki Al-Sheikh en una operación que rondó los 100 millones. Este ejercicio, los rojiblancos cuentan con un presupuesto oficial de 40 kilos, casi tres veces más que el Castellón (14,3 millones).
- 7. Una cuestión de experiencia. «Esto es un paso más en el camino hacia Primera División», dijo Pablo Hernández. «Veremos si es un pequeño paso que sirva para el futuro o si somos capaces de dar uno grande», puntualizó el técnico. El play-off es un premio, pero como tantas cosas en este club en un proceso de profunda transformación, también es aprendizaje. Desde la 2010/2011, cuando se instauró el actual formato de ascenso a Primera División, es el quinto play-off para el Las Palmas (un ascenso), el quinto también del Almería (subió en 2013) y el segundo del Málaga. Huelga decir que los albinegros son los debutantes.
- 8. La amenaza del pichichi. Un año después de que Luis Suárez, con 27 tantos, fuera el máximo realizador de Segunda División, otro jugador del Almería, Sergio Arribas, recoge el testigo con 25 tantos. Además, ha repartido siete asistencias. Eso sí, en el Castellón-Almería del pasado Jueves Santo, el mediapunta madrileño pasó de puntillas en el SkyFi Castalia, sustituido en el minuto 73, cuando el partido aún estaba abierto (1-0). Con todo, estamos hablando de una plantilla con jugadores millonarios (según la tasación de transfermarkt): Arribas (15 millones), Thalys (6), Dion Lopy (4), Nico Melamed (3), Federico Bonini (3)... En el Castellón, el mejor considerado es Álex Calatrava (4).
- 9. El Almería puede tener a todos. André Horta se perdió el encuentro ante el Valladolid debido a unas molestias en el sóleo de su pierna derecha, aunque todo apunta a que estará contra el Castellón (si no para el sábado, sí para la vuelta, tres días después). Con él, Rubi tendría a todos disponibles, después de librar la última jornada sin tarjetas para los seis apercibidos de sanción, que pasan limpios para el play-off (aquí, los ciclos se reducen a tres amarillas). Es el caso de los cuatro albinegros que han afrontado también los últimos encuentros con esta espada de Damocles: Fabrizio Brignani, Ronaldo Pompeu, Isra Suero y Diego Barri.
- 10. Dos bajas y alguna que otra duda en el Castellón. Awer Mabil, ausente ya frente al Eibar, está definitivamente en la lista de Australia para el Mundial. No estará disponible tampoco Brian Cipenga, ovacionado el domingo. La incógnita radica en el estado de Jérémy Mellot, aunque sus carreras para celebrar el play-off el domingo en el SkyFi Castalia alimentan el optimismo. Pablo Santiago fue cambiado en el minuto 81 del Castellón-Eibar, aunque todo apunta a que fue de puro cansancio.
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