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Alerta de seguridad para los 'play-off' del CD Castellón: declarada de «alto riesgo» la eliminatoria ante la UD Almería

La entidad albinegra suspenderá la venta de entradas el día del encuentro para controlar el acceso de aficionados y prevenir incidentes en el estadio

La afición del CD Castellón tras lograr el pase al 'play-off'.

La afición del CD Castellón tras lograr el pase al 'play-off'. / KMY ROS

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Laura Fernández

Laura Fernández

Castellón

El CD Castellón ha recibido la notificación oficial por parte de la Comisión Estatal Contra la Violencia, que ha catalogado la primera eliminatoria del play-off de ascenso a LaLiga EA Sports, entre CD Castellón y UD Almería, como un encuentro de «Alto Riesgo». Ante esta situación, el club informa que la venta de entradas, tanto en taquillas físicas como a través de la plataforma online, permanecerá suspendida el sábado 6 de junio, día del partido, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Esta medida responde a la necesidad de controlar el acceso de los aficionados visitantes y locales, evitando posibles incidentes. La Ley 19/2007, que regula la seguridad en espectáculos deportivos, establece que los seguidores que se encuentren en zonas no asignadas a su grupo podrían ser expulsados del estadio SkyFi Castalia, dado que no es posible su reubicación dentro de las gradas. Por ello, el club solicita a los aficionados que respeten estrictamente las zonas asignadas y las indicaciones del personal de seguridad durante el encuentro.

En relación al partido de vuelta, UD Almería vs CD Castellón, programado para el martes 9 de junio a las 21:00 horas en el UD Almería Stadium, el club castellonense informa que los seguidores solo podrán acceder al sector destinado a visitantes, que será gestionado directamente por el CD Castellón una vez que el equipo almeriense abra la venta de entradas al público general. Esta medida busca garantizar que los aficionados orelluts estén correctamente ubicados y reducir riesgos durante el desplazamiento y la estancia en el estadio.

El CD Castellón recuerda que no se hace responsable si, en aplicación de la Ley 19/2007, se deniega el acceso a personas que hayan adquirido entradas en zonas locales o que no hayan seguido los canales oficiales de venta del club. Para poder asistir al partido en Almería, los aficionados deberán haber comprado entradas oficiales a través del área de abonados del CD Castellón y presentar su identificación correspondiente en el acceso al estadio.

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El club hace un llamamiento a todos sus seguidores para que planifiquen con antelación su asistencia y cumplan todas las medidas de seguridad, con el objetivo de disfrutar de ambos encuentros de play-off en un ambiente seguro y controlado. La colaboración de los aficionados es fundamental para garantizar que estos partidos se desarrollen con normalidad y sin incidentes.

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