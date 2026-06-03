El Castellón prepara un recibimiento a lo grande ante el Almería: "¿Mejoramos el del pasado domingo o qué, afición?"
El club ha convocado a la afición a las 19.00 horas en la Calle Huesca para empujar al conjunto albinegro
«Castellón, alé. Castellón, alé. Castellón, alé... vamos a ascender». «Una ilusión nos persigue, la Primera División». Los cánticos, las camisetas albinegras, las banderas y una Calle Huesca abarrotada volverán a llevar en volandas al Castellón en uno de los partidos más importantes de las últimas décadas. Ni más ni menos que a cuatro partidos de volver a Primera División 35 años después. El primero de ellos, este sábado a las 21.00 horas en el SkyFi Castalia ante el Almería en el inicio del play-off.
La entidad ha vuelto a encender la mecha de la afición lanzando otro recibimiento de partido grande. Lo ha hecho este miércoles con un mensaje directo, desafiante y cargado de complicidad: «¿Mejoramos el del pasado domingo o qué, afición?». Una llamada a repetir —y superar— la espectacular previa vivida ante el Eibar el pasado domingo. Además, habrá banderas en cada uno de los asientos.
Partido de alto riesgo
Por otro lado, la Comisión Estatal Antiviolencia ha declarado este miércoles de alto riesgo las dos eliminatorias del play-off (Castellón-Almería y Málaga-Las Palmas). Una decisión que, que no responde a una rivalidad extrema entre ambas aficiones, sino al carácter decisivo del encuentro, a la previsión de una gran movilización de seguidores y a la voluntad de prevenir cualquier incidente en una cita de máxima tensión competitiva.
Esa declaración no impedirá el recibimiento, aunque sí obligará a extremar las medidas de seguridad en el entorno de SkyFi Castalia. El duelo se disputará bajo un dispositivo especial, con más controles en los accesos, vigilancia reforzada y especial atención a la correcta separación de aficiones. A tres días del inicio del play-off, los orelluts empieza a coger impulso para vivir una noche especial. Porque el primer gol hacia Primera se marca en la calle.
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