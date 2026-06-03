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El Castellón prepara un recibimiento a lo grande ante el Almería: "¿Mejoramos el del pasado domingo o qué, afición?"

El club ha convocado a la afición a las 19.00 horas en la Calle Huesca para empujar al conjunto albinegro

Galería | El Castellón-Eibar, de la previa a la celebración, en 100 imágenes

Galería | El Castellón-Eibar, de la previa a la celebración, en 100 imágenes

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Imagen en el recibimiento del Castellón. / MEDITERRÁNEO

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Aitor Aguirre

Castellón

«Castellón, alé. Castellón, alé. Castellón, alé... vamos a ascender». «Una ilusión nos persigue, la Primera División». Los cánticos, las camisetas albinegras, las banderas y una Calle Huesca abarrotada volverán a llevar en volandas al Castellón en uno de los partidos más importantes de las últimas décadas. Ni más ni menos que a cuatro partidos de volver a Primera División 35 años después. El primero de ellos, este sábado a las 21.00 horas en el SkyFi Castalia ante el Almería en el inicio del play-off.

La entidad ha vuelto a encender la mecha de la afición lanzando otro recibimiento de partido grande. Lo ha hecho este miércoles con un mensaje directo, desafiante y cargado de complicidad: «¿Mejoramos el del pasado domingo o qué, afición?». Una llamada a repetir —y superar— la espectacular previa vivida ante el Eibar el pasado domingo. Además, habrá banderas en cada uno de los asientos.

La afición albinegra, protagonista dentro y fuera del SkyFi Castalia

La afición albinegra, protagonista dentro y fuera del SkyFi Castalia / Toni Losas / MED

Partido de alto riesgo

Por otro lado, la Comisión Estatal Antiviolencia ha declarado este miércoles de alto riesgo las dos eliminatorias del play-off (Castellón-Almería y Málaga-Las Palmas). Una decisión que, que no responde a una rivalidad extrema entre ambas aficiones, sino al carácter decisivo del encuentro, a la previsión de una gran movilización de seguidores y a la voluntad de prevenir cualquier incidente en una cita de máxima tensión competitiva.

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Esa declaración no impedirá el recibimiento, aunque sí obligará a extremar las medidas de seguridad en el entorno de SkyFi Castalia. El duelo se disputará bajo un dispositivo especial, con más controles en los accesos, vigilancia reforzada y especial atención a la correcta separación de aficiones. A tres días del inicio del play-off, los orelluts empieza a coger impulso para vivir una noche especial. Porque el primer gol hacia Primera se marca en la calle.

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