Opinión CD Castellón | Ganamos de verdad

Querría yo contar algunas cosas, si las prisas me dejan. Esto está pasando mucho últimamente: aparece un chaval y me dice ‘es que tú ya has visto al Castellón en Primera División’. A mí qué me cuentas. No soy tan viejo. Espabila. Haber nacido antes.

Ya que estoy, querría yo contar otra cosa. Y pedir perdón quizá por el párrafo de antes. Son días de muchas emociones. Lo de convertir tu afición en trabajo puede ser asfixiante. Parece buena idea cuando eres joven, pero después lo más fácil es quedarte sin afición y sin trabajo, y encima ya no eres joven.

Buscando desconectar, con todo esto del CD Castellón y el play-off de ascenso, fui el pasado finde a un concierto. Llevé a mi hijo Teo, que tiene nueve años, y al entrar me llevé la primera en la frente. Aparecieron otros niños y le gritaron ‘¡eh, Teo’! Mi hijo tenía más amigos que yo, allí, en su primer concierto de verdad en el Terra. Quizá sí sea tan viejo.

[Hay quien dice que Teo es mi hijo favorito, pero no es verdad. Lo quiero igual que a los otros dos, se llamen como se llamen].

El caso es que fui al concierto para distraerme. Como he dicho, a veces, que el Castellón sea mi trabajo me puede agobiar un poco. El concierto era de Teenage Bottlerocket y fuimos también porque a menudo, cuando llevo a Teo a entrenar, ponemos sus canciones en el coche. El grupo lleva décadas tocando, lo que explica que hubiera padres e hijos cerca del escenario y que yo supiera de su existencia. Estaba tan tranquilo, gozándola a mi manera (apoyado en la pared, observando a distancia la cara de fascinación y miedo de Teo, que estaba arriba en las escaleras, viéndolo sentir por vez primera eso que nos pasa cuando tocan el hit que conocemos, etcétera), cuando después de una canción, y antes de otra, uno de los guitarristas se acercó al micrófono y dijo ‘Pam, pam, orellut’. Y mi hijo lo jaleó con sus colegas. Y me acordé del Castellón-Eibar. Y ya me puse nervioso.

En serio. Qué probabilidad había. Quién podía imaginar que una banda de punk de Laramie, un pueblo de Wyoming, Estados Unidos, dijera de repente algo sobre el CD Castellón. Obviamente, el tío no sabía ni lo que decía, y algún tipet se le acercaría con el tema, bien pesado, y se celebra. Sirve de prueba: el Castellón empapa la ciudad entera y vayas donde vayas te lo encuentras.

Una última cosa

Querría yo contar una última cosa. Al final llegó el Castellón-Eibar. Y vi el recibimiento. El campo lleno. Sonó el himno. Me acordé de Pepe, que murió justo hace un año, y que sin él no estaría yo ahora escribiendo esta columnita; y me acordé de mi padre, que me llevó en 1989 a ver al Castellón en Primera; y me acordé de lo que nos acordamos en esos momentos todos los albinegros, en lo que hemos pasado, en lo que somos, en los que no están y en la gente que queremos. Vi todo eso, porque el fútbol es un nosotros eterno, y recordé todo eso y sentí todo eso y no quiero que suene hippie, joder, pero pensé que ya habíamos ganado, pasara lo que pasara en el partido luego. Pensé que mereció la pena.

Luego, encima, ganamos de verdad y salimos de Castalia con una convicción, los jóvenes y los viejos: quizá este año no, pero un día los chavales también verán al Castellón en Primera.