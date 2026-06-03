Tomeu Nadal deja la dirección deportiva del CD Castellón B y ficha por un histórico rival deportivo 'orellut'

Ya es historia en Castalia. Tomeu Nadal, hasta este pasado lunes secretario técnico del CD Castellón B, ha acusado baja en la entidad de la capital de la Plana y ya trabaja llevando los destinos deportivos de un club que históricamente ha sido rival deportivo tantos y tandos años del conjunto orellut. A sus 38 años, natural de Manacor (8 de febrero de 1989), el mallorquín abandona un CD Castellón que va a sufrir muchos cambios en su organigrama deportivo con vistas al próximo ejercicio 2026/27.

El ya exdirigente albinegro ha firmado como nuevo director deportivo del Gimnàstic de Tarragona, del grupo I de la Primera Federación. Justo se cumple un año de su llegada al club albinegro para darle forma a un filial albinegro recién ascendido a Segunda Federación. Con el descenso del equipo B a Tercera su cargo apenas tenía sentido, por lo que se pactó su salida.

Tomeu Nadal, hasta este pasado lunes secretario técnico del CD Castellón B, ha acusado baja en la entidad. / CD Castellón

Más movimientos

No se descarta que, con su adiós, algún que otro jugador que esta pasa campaña ha estado jugando en el CD Castellón B siga sus pasos y recale en el club tarraconense. Quién sabe si el delantero Carlos Segura, al que se le buscará una cesión a un equipo de Primera Federación, vista de grana el próximo curso liguero 2026/27.

Tomeu Nadal tuvo una buena trayectoria en el fútbol como portero. El RCD Mallorca y pasó también por el filial del Getafe, para después jugar en el Nàstic, Albacete, Burgos, Oviedo y Tenerife, consiguiendo dos ascensos a Segunda División con Nàstic y Albacete. Con los manchegos disputó el play-off de ascenso a Primera División.

Tomeu Nadal, hasta este pasado lunes secretario técnico del CD Castellón B, ha acusado baja en la entidad. / Agencias

Máster Global Players Performance de LaLiga, MBA en Dirección y Administración de Empresas por la ISEB y en formación meramente futbolística, el Curso Superior Universitario de Director Deportivo por la RFEF, en primer equipo donde ejerció de director deportivo fue el CD Castellón B, donde duró un año.