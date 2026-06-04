La afición del CD Castellón responde y Castalia apunta al lleno ante el Almería: ¿Cuántas entradas quedan por vender?

El CD Castellón afronta las últimas horas antes de una de las citas más importantes de la temporada con el respaldo masivo de su afición. Este jueves, a las 13.00 horas, finalizó el periodo preferente destinado a los abonados para adquirir localidades de cara al encuentro de ida de la primera eliminatoria del play-off de ascenso frente a la UD Almería (sábado, 21.00 horas), dando paso a una nueva fase de venta que se presenta decisiva para alcanzar el objetivo del lleno absoluto en el SkyFi Castalia.

Según han informado el club, los datos registrados hasta el cierre del plazo reservado a los abonados reflejan una buena respuesta del albinegrismo. Según las cifras facilitadas por el club, hasta las 13.00 horas se habían vendido un total de 9.862 entradas. De ellas, el 50,2 % corresponden a packs, una modalidad que permite a los aficionados asegurar también su presencia en una hipotética segunda y última ronda de la fase de ascenso. A esta cifra hay que sumar las de la grada de animación.

En pocos minutos, la venta de entradas se ha disparado. Al cierre de estas líneas, quedan menos de 100 entradas a la venta on line. Quedan algunas más a la venta presencial. El sold out parece cuestión de horas.

Colas en el estadio y gran expectación / Gabriel Utiel

Ilusión en la ciudad

La demanda confirma la ilusión que se ha generado en torno al equipo después de una temporada brillante y de una clasificación para el play-off que ha devuelto la ilusión a toda la provincia. La entidad albinegra confía en que el ritmo de venta se mantenga durante las próximas horas y que la apertura al público general permita acercarse al ansiado cartel de "no hay billetes".

Precisamente este jueves, a partir de las 16.00 horas, se inicia la venta general de entradas. Los aficionados que no disponen de abono ya pueden adquirir sus localidades tanto en las taquillas del estadio como a través de la plataforma online habilitada por el club, disponible en entradas.cdcastellon.com.

Otro día muy esperado

Tras la gran última jornada de Liga, donde los albinegros disfrutaron dentro y fuera del estadio, el objetivo del club y de la afición es convertir Castalia en una auténtica caldera y presentar la mejor entrada de la temporada en un encuentro que puede marcar el camino del CD Castellón hacia el regreso al fútbol de Primera.

Imagen en el recibimiento del Castellón. / MEDITERRÁNEO

El ambiente que se vivió en la última jornada liguera frente al Eibar sirve como referencia de lo que puede suceder el sábado. Aquel día, miles de aficionados acompañaron al equipo desde su llegada al estadio, generando una atmósfera espectacular tanto en los alrededores como dentro del recinto. La comunión entre plantilla y afición fue uno de los factores diferenciales de una tarde que terminó con la clasificación para el play-off y con una celebración inolvidable sobre el césped.

De cara al compromiso frente al Almería, está previsto un multitudinario recibimiento al autobús del equipo en los instantes previos al partido (la convocatoria es a las 19.00 horas). La intención es que los jugadores perciban desde su llegada la importancia del encuentro y sientan el respaldo de una afición que lleva semanas soñando con este momento. También está prevista, en colaboración entre club y Fedpecas, el reparto de banderitas albinegras.

CD Castellón

Además, el club ha recordado la importancia de la animación coordinada desde la grada para lograr que todo el estadio actúe como una sola voz. En encuentros de esta trascendencia, cualquier detalle puede resultar decisivo, y tanto jugadores como cuerpo técnico han destacado en repetidas ocasiones el papel que desempeña la afición cuando el estadio presenta su mejor versión.