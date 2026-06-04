Agustín Sienra y las claves del play-off: "Nuestra mentalidad es salir a ganar en cualquier campo"

Agustín Sienra ha sido la pieza con la que Pablo Hernández ha solventado buena parte del impacto de la baja de Jeremy Mellot. El argentino ha cosido la zaga por el costado izquierdo, virando la orientación de la estructura del equipo, con Pablo Santiago ocupándose del carril derecho. Sienra ha explicado hoy cómo afronta el CD Castellón la primera eliminatoria del play-off.

Estas han sido sus frases.

Los últimos partidos. "Me siento cómodo, estoy bien. Había pasado unos problemas físicos, pero ahora estoy al 100% para competir si el cuerpo técnico me necesita".

Cómo llega el equipo. "Después de estos partidos que estábamos obligados a ganar y se dio, el equipo está muy contento, con muchas ganas de jugar el play-off contra el Almería".

El rival. "Sabemos que el Almería es un equipo con mucha jerarquía, con jugadores experimentados, pero nosotros también pasamos situaciones límites, que estábamos obligados, y tenemos mucha ilusión en seguir avanzando".

Sienra, Jakobsen y Sielva, durante el Huesca-Castellón. / Marc Guidotti / CD Castellón

Los precedentes de Liga regular. "Van a ser partidos parecidos. Ellos son un equipo también ofensivo, que tienen jugadores muy rápidos y potentes arriba. Pueden jugar a las transiciones también. Tenemos que intentar imponer nuestro juego, nuestra idea, y estar atentos a esas transiciciones".

Claves para el play-off. "Si la eliminatoria está igualada, se puede decidir por detalles. La concentración es fundamental, no puedes dar ni un centímetro al rival. Va a ser muy importante. Después, hacer el juego que nosotros sabemos, ofensivo, tratar de hacerles daño".

"Son 180 minutos y un posible alargue si hay empate. Primero vamos a salir a ganar en Castalia y después también en Almería. Es nuestra mentalidad, salir a ganar en todos los campos".

"El grupo está ilusionado. Es un torneo muy parejo, todos los equipos son competitivos y entrar en play-off es difícil. Lo pudimos hacer, así que estamos ilusionados y contentos, con muchas ganas de jugar. Son los partidos que todo jugador quiere jugar. Lo estamos viviendo también con naturalidad, hemos pasado momentos buenos y malos y el grupo siempre trabajó con la misma alegría, la misma actitud".

Recibimiento y ambientes

"Lo del otro día fue muy lindo para todos. Que la gente te reciba así al jugador lo llena y hace que salga a la cancha a comerse a todo el mundo. Esperamos que se repita. Para nosotros es muy importante en el apoyo de la gente, nos ayudan".

CD Castellón

Valoración de la temporada. "En general, fue buena. Vine a una Liga nueva y obviamente lleva su tiempo de adaptación. No pude tener la continuidad que querría, también porque mi cuerpo lo impidió, pero creo que cuando me tocó jugar estuve a la altura. Intento seguir creciendo y aportando cosas buenas al equipo."

El futuro. "Estoy cedido. Todavía no tengo noticias sobre mi futuro. No nos hemos sentado a hablar, quiero estar conentrado en este momento, que es importante para todos y no quiero tener la cabeza en otro sitio".