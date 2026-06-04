El Castellón-Almería, según Adam Jakobsen: "Es uno de los partidos más importantes de mi carrera"

Queda menos. El sábado a las 21.00 horas, CD Castellón y UD Almería comenzarán los play-off de ascenso. Adam Jakobsen, atacante danés de los orelluts, destacó que "cualquier cosa puede pasar en los play-offs" de ascenso a Primera División, en la antesala de un partido que considera "de los más importantes de mi carrera".

"Todo el mundo sabe que cualquier cosa puede pasar en los 'play-offs'. Nosotros estamos totalmente centrados en el trabajo, en la tarea. Y queremos dar todo para poder ganar. No es imposible. Tenemos rivales muy difíciles y si ganamos la primera eliminatoria tenemos que enfrentarnos a otro equipo difícil. Sabemos, basándonos en lo que ha pasado esta temporada, que todo es posible. Tenemos la confianza, pero a la vez respetamos mucho a los otros equipos. Tenemos que mantenernos tranquilos y dar todo lo que se puede para el club", apuntó Jakobsen, en declaraciones a medios internacionales a través de LaLiga.

El delantero Jakobsen encara a Juan Díaz en el Castellón-Cádiz. / Kmy Ros

"Ya hemos jugado los unos contra los otros en partidos muy buenos y los detalles son importantes, por supuesto, pero yo creo, estando aquí en Castellón con un equipo que lleva mucho tiempo que no participa en los 'play-offs' y no hemos estado ahí arriba de la tabla, que es una gran oportunidad para nosotros. Va a ser muy emocionante para toda la ciudad para poder participar en los 'play-offs", declaró.

Sin Mabil ni Cipenga

Preguntado acerca de las bajas, debido al Mundial, de Mabil y Cipenga, declaró: "Lógicamente nos han afectado porque son dos jugadores que son muy importantes para nosotros. No están con nosotros, pero no hay nada que se pueda hacer. Sigo pensando que nosotros tenemos una plantilla grande y que tenemos muchos jugadores buenos. Por eso estamos en los playoffs, porque muchos jugadores han jugado bien este año".

El partido contra el Almería

En relación al planteamiento del equipo, subrayó: "Vamos bastante tranquilos. Creo que nosotros sabemos que aunque sea un partido muy especial, es fútbol, es lo que llevamos jugando todo el año y toda la vida. Estamos emocionados y ya. Hay que prepararse como siempre, hay que analizar al rival, hay que trabajar como siempre; tenemos que saber lo que tenemos que hacer y por supuesto también tener en cuenta que son dos partidos, ida y vuelta".

Ilusión en la ciudad

Por otro lado confirmó que la ciudad "está muy emocionada" lo que les da "motivación y energía" y profundizó en su paso por el fútbol español y sus planes de futuro: "No tenía ninguna duda de que iba a ser una experiencia divertida y muy buena venir aquí a España a Segunda, porque tiene un nivel muy alto. Siendo jugador de fútbol uno no deja nunca de soñar, uno siempre tiene hambre para conseguir más. Me alegro mucho de estar aquí, es un honor jugar para el Castellón y poder jugar en un play-off. Es uno de los partidos más importantes de mi carrera. Yo quiero pensar en los momentos actuales, estar con mi equipo y poder ser los ganadores".