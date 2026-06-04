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Conexión Orellut | El CD Castellón se agarra a Castalia en busca del primer 'zarpazo' ante la UD Almería

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón hace los deberes ante el Eibar y desata la euforia en una ciudad que ya sueña con el ascenso

El CD Castellón hace los deberes ante el Eibar y desata la euforia en una ciudad que ya sueña con el ascenso / Mediterráneo

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José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut analizamos todas las claves del partido de ida de las semifinales del play off de ascenso a Primera División entre el CD Castellón y la UD Almería.

El programa repasa el momento que atraviesa el conjunto albinegro, las fortalezas del rival y las claves de una eliminatoria que arranca en un Castalia preparado para una gran cita.

Escucha el nuevo episodio

Con José Luis Gual, Luis Pastor, Aarón Romero y Pablo Bou. Además, escuchamos al futbolista del CD Castellón Agus Sienra y conocemos la última hora del conjunto almeriense de la mano de Alejandro Macías.

Escúchalo en Spotify

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

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👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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