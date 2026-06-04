Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut | El CD Castellón se agarra a Castalia en busca del primer 'zarpazo' ante la UD Almería
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos todas las claves del partido de ida de las semifinales del play off de ascenso a Primera División entre el CD Castellón y la UD Almería.
El programa repasa el momento que atraviesa el conjunto albinegro, las fortalezas del rival y las claves de una eliminatoria que arranca en un Castalia preparado para una gran cita.
Con José Luis Gual, Luis Pastor, Aarón Romero y Pablo Bou. Además, escuchamos al futbolista del CD Castellón Agus Sienra y conocemos la última hora del conjunto almeriense de la mano de Alejandro Macías.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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