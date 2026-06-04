Los ‘orelluts’ rebosan ilusión y confianza para subir a Primera: Confianza en el ascenso... y varias promesas

El ambiente ya huele a play-off en Castelló. A dos días de la ida de la primera eliminatoria por el ascenso contra el Almería, la ciudad empieza a vivir con nervios, ilusión y esperanza una cita que puede marcar la historia reciente del CD Castellón. Mediterráneo tomó el pulso a la afición en la previa de un reto mayúsculo y la respuesta es casi unánime: el albinegrismo cree y es optimista. ¿Quién dijo miedo?

La pregunta fue directa: ¿sube este año el Castellón? Y la mayoría no dudó. «Seguramente sí», afirmaba Rosa María. Ana Adrián y Raúl Adrián lo tenían todavía más claro: «Hombre, por supuesto que sí. Vamos a ascender». En la misma línea se pronunciaba Juan Manuel Viso, con un rotundo «por supuesto», mientras que Cristian apelaba a la confianza: «Yo creo que sí, yo confío mucho». Ricardo Soler, algo más prudente, recordó que el Castellón «posibilidades las tiene», aunque en un play-off «también se necesita esa pizca de suerte en los momentos clave».

Los aficionados del Castellón opinan sobre los playoffs. / ERIK PRADAS

Confianza... y jugador decisivo

La fe, en cualquier caso, domina la calle. Guillermo Lacomba no dejó espacio a la duda y se atrevió incluso con el camino completo: «Ganaremos al Almería y la otra eliminatoria también». Carmen Rivera y Clara Fortea también respondieron con convicción, mientras que David Sastre resumió el sentir de muchos aficionados con una frase directa: «Tiene que subir. Sería histórico». Entre los jugadores, la afición parece tener claro su favorito. «Cala, Cala.... esos pases de Cala», apuntaba Cristian, enamorado del juego del mediapunta del equipo, sin duda uno de los jugadores fundamentales en el sistema ofensivo de Pablo.

Y si el Castellón completa el camino, la celebración ya tiene destino. Rosa María lo tiene claro: «Acudir a la fuente, como todo el mundo». David Sastre también visualiza una hipotética fiesta junto al estadio, «con toda la afición», mientras que Ricardo Soler incluso casi se emociona:«Me encantaría poder vivirlo con mi hijo y mis amigos. Sobre todo con mi hijo, los dos somos socios». Por último, Juan Manuel Viso ya tiene promesa: «Si ascendemos voy a pedir a mi amigo Néstor que me rape al cero», comentó entre risas.

Y así afronta el albinegrismo una semana para el recuerdo, restando los días para el sábado.