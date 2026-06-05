El camino del Castellón rumbo al 'play-off', a golpe de récords: descubre los líderes de las principales estadísticas

El Castellón se ha ganado esta promoción con una hoja estadística que explica por sí sola la dimensión de su temporada. Los 72 puntos firmados en las 42 jornadas suponen la mejor marca del club en el fútbol profesional y los 70 goles a favor elevan todavía más el listón: nunca el equipo albinegro había alcanzado una cifra semejante en Primera o Segunda. No ha sido una clasificación construida desde la especulación, sino desde una propuesta valiente, reconocible y con una producción ofensiva propia de los candidatos al ascenso.

LaLiga Hypermotion retrata ese salto competitivo. El Castellón acabó sexto, con 20 victorias, 12 empates y solo 10 derrotas, igualado con el Burgos; y a uno de Las Palmas y Málaga. La diferencia con los de arriba fue mínima, pero el mérito resulta mayor si se atiende al contexto: recién asentado en Segunda División, el equipo ha convertido la continuidad de su idea en una ventaja y ha sostenido el pulso hasta el último día.

Álex Calatrava, Cala, celebra el 1-0 del Castellón al Eibar. / KMY ROS

El líder de los líderes

El nombre propio es Álex Calatrava. Ha sido el líder ofensivo del Castellón con 14 goles y ocho asistencias (según las estadísticas oficiales de LaLiga), una participación directa en 22 tantos que lo coloca como el futbolista más determinante del equipo. También encabeza la estadística de disparos (47), minutos jugados (3.492)..., lo que confirma su peso en la finalización y en la generación de peligro. La temporada de Cala resume la evolución de un Castellón capaz de competir con descaro y encontrar soluciones en campo rival.

A su alrededor han aparecido otros focos de producción decisivos. Ousmane Camara ha sido el segundo máximo goleador albinegro con 12 tantos, una cifra clave para sostener al equipo en los tramos de mayor exigencia. Brian Cipenga, por su parte, ha firmado un papel capital desde el desequilibrio: seis goles y nueve asistencias, líder del equipo en pases de gol y una de las grandes revelaciones del curso por su capacidad para romper partidos desde la banda.

Los líderes de las principales estadísticas del Castellón en la temporada 2025/2026. / MEDITERRÁNEO

Profundidad de plantilla

La riqueza ofensiva también se mide en la profundidad del banquillo. Isra Suero ha demostrado su valor como revulsivo, con seis goles y seis asistencias en apenas 1.083 minutos. Sus números cobran más fuerza al mirar su rol: solo fue titular en siete partidos y salió desde el banquillo en 25. Esa capacidad para alterar encuentros cerrados ha sido uno de los recursos más valiosos del Castellón.

El resultado es un equipo coral, con récord de puntos, récord goleador y varios jugadores por encima de su techo. Una montaña rusa de sensaciones que todavía no ha escrito su último capítulo.