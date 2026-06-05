Castellón-Almería | Las cinco 'ideas fuerza' del discurso de Pablo Hernández

En su primera temporada como entrenador profesional, Pablo Hernández ha manejado sus discursos como un veterano. Porque es nuevo en los banquillos, pero no en el fútbol, donde le avala una amplia y exitosa carrera como futbolista. Este viernes, en la antesala del duelo contra el Almería, el entrenador del CD Castellón trasladó la presión al rival («la mejor plantilla de la categoría») y reforzó al tiempo la moral de sus jugadores. «No tienen la misma experiencia, pero me han demostrado que están preparados», subrayó Pablo.

1- Confianza en sus futbolistas

El preparador jefe del Castellón está «tranquilo» por ello. «Muchas veces se dice que esa experiencia ayuda en partidos así, a manejar determinadas situaciones, pero mis jugadores, aunque no tengan esa experiencia, me han demostrado durante todo el año que están listos para competir», indicó el técnico.

«En el día a día» -añadió- «fuera cual fuera la situación, me han demostrado que mentalmente son fuertes y que tienen mucha hambre». Ese apetito es, para Pablo, una de las principales señas de identidad de la plantilla, que lleva todo el año superando expectativas. «Son jugadores que quieren más, que no se conforman y quieren ganar cada partido, y salen a ganar cada partido», valoró.

2- La máxima normalidad posible

Por ello, el Castellón lleva trabajando toda la semana «con mucha ilusión y muchas ganas». Pablo, en la rueda de prensa en el SkyFi Castalia, recordó que el equipo ha conseguido «el primer objetivo», que era «entrar en play-off». «Ahora vamos a dar el máximo e intentar ganarlo, sabiendo de la dificultad. Primero es el partido de mañana, e intentar seguir nuestra línea de juego», desarrolló el técnico.

Esa será, a su parecer, una de las claves. Tratar de trabajar y competir con «normalidad» y al mismo tiempo saber «lo que nos jugamos». «Hemos intentado darle normalidad, que fuera una semana de trabajo como otra cualquiera», comentó Pablo Hernández. «Vuelve a ser un partido de 90 minutos y no podemos pensar mucho más allá del partido de ida», dijo.

Pablo Hernández, en el entrenamiento del viernes. / GABRIEL UTIEL

3- Elogios al rival

Obviamente, los ascensos no se regalan. El Castellón competirá, en esta primera semifinal, contra la UD Almería, un rival que está a otro nivel en cuestiones presupuestarias. «Es un equipazo», resumió Pablo Hernández. «Para mí, la mejor plantilla de la categoría», sentenció. «Tiene la ventaja de haber quedado tercero (por ello jugará la vuelta en casa y allí en caso de empate tras la prórroga pasaría a la final), aunque ahora mismo solo pensamos en intentar ser nosotros y sacar nuestra mejor versión, porque eso es lo que nos ha traído hasta aquí y nos acercará a ganar», deslizó. «Eso, sabiendo que habrá momentos que nos tocará sufrir, porque son jugadores de mucho talento y mucho nivel», recordó.

4- El papel del banquillo

Pablo, que confirmó las ausencia por lesión de Mellot, y que debe manejar también las de los internacionales Mabil y Cipenga, señaló la importancia de aquellos jugadores que quizá no salgan de inicio: «Son importantes todos. Se demostró con el gol de Isra (Suero, el 2-1 definitivo contra el Eibar). Necesitamos a todos enchufados».

5- El factor Castalia

Por último, Pablo alabó el papel de la afición, que debe ser también otro factor: «El otro día fue increíble desde el recibimiento y lo volverá a ser. Es de agradecer. Les pido que lo disfruten y que conecten con el equipo igual. Entre todos lo conseguiremos».