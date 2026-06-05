Castellón-Almería | Así fueron los partidos de Liga: del gol del 'ex' a la fe de Pablo Santiago

Los protagonistas de la primera semifinal del play-off de ascenso, CD Castellón y UD Almería, depararon durante la Liga regular dos partidos parejos. En ambos casos, ganó el equipo que jugó de local.

En la primera vuelta, en tierras andaluzas, el Almería ganó por la mínima. Ocurrió a finales de octubre y el Castellón atravesaba una pequeña crisis goleadora. El único tanto del partido lo anotó un ex de los albinegros, Daijiro Chirino. El 1-0 supuso el tercer encuentro sin marcar para los de Pablo Hernández. El entrenador no pudo contar con el defensa Alberto Jiménez, pero el colectivo dio la talla y los albinegros compitieron de veras en un escenario complicado.

El envite fue parejo en posesión y tiros a puerta, con llegadas en ambas áreas. Lo decidió, en la segunda mitad, Chirino, al recoger un balón suelto en el área y batir a Matthys por bajo, de tiro cruzado.

Victoria albinegra en el SkyFi Castalia

El partido de la segunda vuelta, por contra, se resolvió con victoria albinegra. No fue un triunfo cualquiera, ni por la entidad del rival ni por el momento de la temporada. El Castellón se había puesto líder semanas atrás al ganar al Dépor y a partir de enlazó seis partidos sin ganar. El equipo orellut cortó la racha en Semana Santa, en el SkyFi Castalia y contra el Almería, en un partido que encarriló un golazo de Ronaldo Pompeu en la primera parte y que estuvo abierto hasta el añadido de la segunda parte.

El Castellón, que había sido mejor pero estaba con 10 jugadores por la expulsión de Tincho, sentenció en el tiempo añadido, cuando Pablo Santiago persiguió un balón imposible y aprovechó un error del portero para marcar el 2-0.