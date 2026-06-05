¿Por qué el Castellón-Almería del 'play-off' será el partido de las leyendas?

El CD Castellón quiere que la noche del play-off empiece mirando a su propia historia. Antes de que el balón eche a rodar en el SkyFi Castalia en la ida de la semifinal de ascenso a LaLiga EA Sports ante la UD Almería, el club albinegro rendirá homenaje a Juan Bautista Planelles, José Ignacio Viña y Pepín Ferrer, tres futbolistas fundamentales en la memoria orellut y protagonistas de algunos de los capítulos más brillantes de la entidad.

La cita tiene un enorme valor simbólico. El Castellón vuelve a pelear por regresar a Primera División, una categoría que no pisa desde 1991, y lo hará arropado por tres nombres que ya saben lo que significa llevar al club hasta la élite. Planelles, Ferrer y Viña forman parte del reducido grupo de futbolistas albinegros que participaron en dos ascensos a Primera, una huella que les reserva un lugar especial en la historia centenaria del club.

El homenaje servirá para conectar generaciones: la de quienes vivieron los grandes días de Castalia en los años 70 y 80, y la de una afición que ahora mismo sueña con escribir una nueva página en el play-off de ascenso. El club quiere reconocer públicamente a tres referentes antes de una noche llamada a ser una de las más importantes de los últimos años.

Juan Bautista Planelles. / CD CASTELLÓN

Juan Bautista Planelles, el gran símbolo albinegro

Pocos nombres generan tanto consenso en la historia del Castellón como el de Juan Bautista Planelles Marco. Natural de Burriana, debutó con el primer equipo en 1971 y defendió la camiseta albinegra durante siete temporadas alternas. Para muchos aficionados veteranos, Planelles es el mejor futbolista que ha vestido la camiseta del CD Castellón.

Su peso en el club va más allá de los números, aunque también los tuvo: disputó 199 partidos oficiales con el Castellón y fue protagonista directo de dos ascensos a Primera División. El primero llegó en la temporada 1971/1972, en aquel curso del cincuentenario que terminó con Castalia desbordada de felicidad. El segundo, en la 1980/1981, cuando el equipo volvió a la élite y además acabó proclamándose campeón de Segunda.

Planelles fue talento, liderazgo y personalidad. Un futbolista capaz de aparecer en los momentos decisivos, de asumir responsabilidades y de ejercer como referencia técnica y emocional de un equipo. Su figura sigue ligada a los grandes relatos del albinegrismo y a una época en la que el Castellón aprendió a mirar de frente a Primera.

Pepín Ferrer, el orgullo de Castelló

También será homenajeado Pepín Ferrer, uno de los futbolistas más queridos por la afición por lo que representó dentro y fuera del campo. Nacido en Castelló, tuvo la oportunidad de defender al equipo de su ciudad y lo hizo durante siete campañas. Su trayectoria con la camiseta albinegra alcanzó los 217 partidos, una cifra que refleja compromiso, continuidad y peso dentro de una generación inolvidable.

Pepín Ferrer. / CD CASTELLÓN

Ferrer compartió con Planelles los ascensos de 1971/1972 y 1980/1981, dos hitos que lo sitúan entre los nombres imprescindibles de la historia del CD Castellón. Ambos formaron parte, además, del equipo que disputó la recordada final de la Copa del Generalísimo de 1973 en el Vicente Calderón ante el Athletic Club de Bilbao, otro de los grandes momentos del club.

Su presencia en el homenaje tiene una carga especial: representa al jugador de casa que alcanzó la élite con el Castellón, que vivió desde dentro los años de máxima ambición y que permanece como símbolo de una etapa dorada del fútbol albinegro.

José Ignacio Viña. / CD CASTELLÓN

José Ignacio Viña, velocidad e historia en la banda

El tercer protagonista será José Ignacio Viña, nacido en el Puerto de Santa María (Cádiz) pero profundamente ligado a Castelló desde su llegada al club. Viña aterrizó en Castalia en la temporada 1979/1980 y acabó construyendo una relación deportiva y personal de enorme arraigo con la capital de la Plana.

Extremo rápido, ágil y vertical, entró con letras de oro en la historia del Castellón. No solo por su estilo de juego, sino también por su longevidad y su impacto. Es el segundo futbolista con más partidos en la historia del CD Castellón, una condición que explica su importancia en el imaginario albinegro.

Viña participó en dos ascensos a Primera: el de la temporada 1980/1981 y el de la 1988/1989, cuando el Castellón regresó a la máxima categoría como campeón de Segunda. Su figura enlaza dos épocas distintas del club y resume una trayectoria marcada por la fidelidad, el rendimiento y la identificación con Castalia.

Síntesis

El homenaje a Planelles, Ferrer y Viña llega en el momento más oportuno. El Castellón busca ante el Almería dar el primer paso hacia una nueva final por el ascenso y quiere hacerlo acompañado por quienes ya tocaron ese sueño antes. Tres leyendas para una noche de presente, memoria y ambición. Tres nombres propios para recordar que, en Castalia, la historia también juega.