Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semana'Top-10' de colegios más demandadosDesaparecido en AlmassoraEmpresa del AñoLluvia en CastellónColes en Action
instagramlinkedin

En Directo

Directo | La rueda de prensa de Pablo Hernández, en la previa del Castellón-Almería

El entrenador orellut analiza, a partir de las 12.15 horas, la semifinal del play-off de ascenso

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón en el SkyFi Castalia.

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón en el SkyFi Castalia. / Toni Losas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

El sábado a las 21.00 horas, CD Castellón y UD Almería inician en el SkyFi Castalia la semifinal del play-off de ascenso a Primera División. El entrenador de los orelluts, Pablo Hernández, comparece este viernes en rueda de prensa para analizar las claves del duelo.

Sigue la rueda de prensa de Pablo, minuto a minuto, en el directo de Mediterráneo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Calculadora | Pronostica cómo terminará la Segunda División: ascenso directo, play-off y descensos
  2. Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
  3. CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División
  4. El Málaga remonta y encarece el play-off: Así queda la clasificación de Segunda para el CD Castellón
  5. Así será el 'play-off' de ascenso a Primera que espera al Castellón: sistema, fechas con asterisco...
  6. Las cuentas del CD Castellón para asegurar su participación en el 'play-off' de ascenso
  7. Directo | Castellón-Cádiz
  8. CD Castellón | Un espontáneo salta al césped del SkyFi Castalia, huye a toda velocidad y acaba ‘cazado’ en un final inesperado

Directo | La rueda de prensa de Pablo Hernández, en la previa del Castellón-Almería

Directo | La rueda de prensa de Pablo Hernández, en la previa del Castellón-Almería

La fe de la afición del Castellón sostiene el sueño del ascenso: ¿Y si sí?

Castellón-Almería | Así fueron los partidos de Liga: del gol del 'ex' a la fe de Pablo Santiago

Castellón-Almería | Así fueron los partidos de Liga: del gol del 'ex' a la fe de Pablo Santiago

La afición del CD Castellón responde y Castalia apunta al lleno ante el Almería

La afición del CD Castellón responde y Castalia apunta al lleno ante el Almería

El Castellón-Almería, según Adam Jakobsen: "Es uno de los partidos más importantes de mi carrera"

El Castellón-Almería, según Adam Jakobsen: "Es uno de los partidos más importantes de mi carrera"

Conexión Orellut | El CD Castellón se agarra a Castalia en busca del primer 'zarpazo' ante la UD Almería

Conexión Orellut | El CD Castellón se agarra a Castalia en busca del primer 'zarpazo' ante la UD Almería

Agustín Sienra y las claves del play-off: "Nuestra mentalidad es salir a ganar en cualquier campo"

Agustín Sienra y las claves del play-off: "Nuestra mentalidad es salir a ganar en cualquier campo"

Galería | La afición acude a Castalia en busca de las últimas entradas para el Castellón-Almería

Tracking Pixel Contents