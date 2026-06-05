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Directo | La rueda de prensa de Pablo Hernández, en la previa del Castellón-Almería
El entrenador orellut analiza, a partir de las 12.15 horas, la semifinal del play-off de ascenso
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El sábado a las 21.00 horas, CD Castellón y UD Almería inician en el SkyFi Castalia la semifinal del play-off de ascenso a Primera División. El entrenador de los orelluts, Pablo Hernández, comparece este viernes en rueda de prensa para analizar las claves del duelo.
Sigue la rueda de prensa de Pablo, minuto a minuto, en el directo de Mediterráneo.
Hola! El Castellón se ejercita en estos momentos en el SkyFi Castalia. Cuando finalice el entrenamiento, sobre las 12.00 horas, Pablo Hernández atenderá a los medios en la sala de prensa.
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