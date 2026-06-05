Directo | La rueda de prensa de Pablo Hernández, en la previa del Castellón-Almería

El sábado a las 21.00 horas, CD Castellón y UD Almería inician en el SkyFi Castalia la semifinal del play-off de ascenso a Primera División. El entrenador de los orelluts, Pablo Hernández, comparece este viernes en rueda de prensa para analizar las claves del duelo.

Sigue la rueda de prensa de Pablo, minuto a minuto, en el directo de Mediterráneo.