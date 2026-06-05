La extraordinaria transformación del Castellón con Voulgaris: cuatro temporadas de fuertes emociones

En noviembre del 2022, cuando hacía alrededor de seis meses que había comprado el Castellón, Haralabos Voulgaris aprovechó su intervención en un pódcast originario de Estados Unidos para afirmar que veía posible el ascenso a Primera División «en seis o siete años». Por aquel entonces, los albinegros aún estaban en Primera Federación, en una primera campaña, además, en la que la mano del empresario greco-canadiense apenas había empezado a sentirse.

Hoy en día, el Castellón dispone del primer match-ball a favor para, en su cuarto ejercicio al frente, culminar su obra con el ascenso a Primera, categoría que el albinegrismo no saborea desde 1991. Es el reflejo de la increíble transformación del club a todos los niveles; de la brutal metamorfosis de una entidad que, como el propio Bob sostuvo en aquella publicación que repasaba su trayectoria de impacto en la NBA, «andaba coqueteando con la bancarrota».

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Sin espacio al aburrimiento

Son, han sido, cuatro temporadas en las que el albinegrismo ha vivido con una inusitada intensidad. Finalista del play-off en el primer curso, ascenso directo a Segunda División en el segundo, desahogada permanencia en LaLiga Hypermotion en el tercero y otra promoción en la guinda con la promoción a Primera en el cuarto.

El aterrizaje de Voulgaris sacudió los cimientos de un club anquilosado, producto de esas más de tres décadas largas fuera de la élite, pero también de unos últimos tres lustros (2010-2025) fuera del fútbol profesional a excepción de la temporada de la pandemia. Un periodo marcado por el descenso administrativo y las siete interminables temporadas en el pozo de la Tercera División, fruto del probado saqueo de Castellnou2005.

Adiós al cortoplacismo

La transformación no ha sido solamente deportiva. Ha afectado al modelo de gestión, a la manera de fichar, a la estructura interna, a las instalaciones y a la ambición de una entidad que ha dejado de pensar en el cortoplacismo.

Voulgaris vino con una idea poco habitual en el fútbol español: aplicar al club una metodología basada en el análisis, la eficiencia y la identificación de talento infravalorado. El Castellón cambió su forma de construir plantillas y empezó a apostar por perfiles con margen de crecimiento, capacidad de revalorización y encaje en una propuesta de juego reconocible. Esa mirada, más cercana al dato que al mercado tradicional, le ha permitido competir contra rivales con mayor presupuesto sin renunciar a una identidad ofensiva y valiente, ganándose el unánime aplauso hasta de sus adversarios.

El salto, cuantitativo y cualitativo, se ha visto sobre el césped. La evolución ha sido tan rápida, que el club ha pasado de reconstruirse a discutir el brinco a la élite.

Aunque la evidente huella de esta etapa también está fuera del césped. La Ciudad Deportiva Globeenergy simboliza el cambio de dimensión del proyecto, plasmando una infraestructura que el Castellón nunca había tenido.

Esa es la verdadera transformación: el Castellón ya no depende únicamente del impulso emocional del SkyFi Castalia, aunque esa energía siga siendo decisiva.

Ahora dispone de una estructura más profesional, un plan deportivo definido y una inversión patrimonial pensada para sostener el crecimiento. La era Voulgaris ha elevado el techo de la entidad y ha devuelto al albinegrismo una palabra que llevaba demasiado tiempo dormida: ambición.