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La fe de la afición del Castellón sostiene el sueño del ascenso: ¿Y si sí?

El SkyFi Castalia aumenta su afluencia de público

Fuera, también se deja sentir, a pesar de las distancias

Galería | El Castellón-Eibar, de la previa a la celebración, en 100 imágenes

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Imagen en el recibimiento del Castellón. / MEDITERRÁNEO

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Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

Todo empezó con una pregunta sencilla, casi ingenua, pero cargada de fuerza: «¿Y si sí?». El Castellón encontró en esas tres palabras el lema perfecto, impulsado por Diego Barri, para poner voz a una ilusión que llevaba semanas creciendo en la grada y en el vestuario hasta eclosionar con fuerza.

El mensaje no apelaba únicamente al optimismo. También era una llamada a la movilización. El Castellón había llegado a la segunda vuelta en franca progresión. De no sumar una sola victoria hasta la sexta jornada a ir escalando paulatinamente hasta el liderato. Con todo, la candidatura ya estaba formalizada, puesto que los albinegros entraron entre los seis primeros en la 15ª jornada... y ya no volvió a abandonar el top-6.

La afición ha respondido como suele hacerlo cuando detecta que hay algo grande en juego. Recibimientos, presión ambiental, cánticos desde antes del inicio de los partidos y un estadio entregado han dado cuerpo a una campaña que no pretendía vender humo, sino reforzar una convicción: el Castellón tenía derecho a creer. Ha competido durante toda la temporada, superando golpes, desafiando presupuestos superiores y arbitrajes adversos... para llegar vivo al momento determinante.

Galería | La afición acude a Castalia en busca de las últimas entradas para el Castellón-Almería

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Colas en el estadio y gran expectación / Gabriel Utiel

El trasfondo

El «¿Y si sí?» funciona porque conecta con el estado de ánimo de la ciudad. No promete nada, pero lo sugiere todo. Es una invitación a imaginar el regreso a Primera División, a recuperar una memoria dormida desde 1991 y a mirar el play-off sin complejos. En el fondo, la pregunta resume el viaje emocional de una temporada entera: de la prudencia inicial al entusiasmo desbordado.

Ahora, ya con el Castellón clasificado para la promoción, aquel lema ha dejado de ser solo una campaña. Se ha convertido en una forma de vivir el play-off. El equipo ha hecho su parte en el campo y la afición ha asumido la suya en la grada. El SkyFi Castalia vuelve a reconocerse en las grandes citas y el albinegrismo se ha agarrado a una pregunta que contiene todo un sueño. «Lo normal es que no, pero... ¿y si sí», condensó David Cubillas en los prolegómenos del Castellón-Eibar. «Ojalá», apostillaba.

El apoyo, en números

Vamos a poner números a ese masivo apoyo al equipo.

  • El SkyFi Castalia ha arrojado una media de 11.916 espectadores por partido.
  • Eso supone, en términos absolutos, alrededor de 1.000 más respecto al ejercicio anterior, el que había supuesto su regreso al fútbol profesional.
  • Significa, por lo tanto, un crecimiento porcentual de alrededor del 9,1%.
  • Una ocupación del recinto de la avenida Benicàssim por encima del 82%.

A domicilio

Ha sido esta una temporada sin desplazamientos cercanos.

Noticias relacionadas y más

Con todo, la afición del Castellón también se ha dejado sentir en Andorra (alrededor de un millar), Zaragoza (por encima de los 500) pero, sobre todo, los alrededor de 1.500 orelluts del Carlos Belmonte.

El ambiente en la previa del CD Castellón-Eibar

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Gabriel Utiel

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