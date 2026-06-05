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Oficial | Comunicado del CD Castellón sobre la reventa de entradas del play-off de ascenso

El club orellut amenaza con la baja a los abonados que revendan sus tickets, entre otras medidas

Video | Colas en el SkyFi Castalia para conseguir las últimas entradas del Castellón-Almería

Video | Colas en el SkyFi Castalia para conseguir las últimas entradas del Castellón-Almería

Gabriel Utiel

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David Oliver

Castellón

El CD Castellón recibe este sábado a la UD Almería en la ida de la semifinal del play-off de ascenso a Primera División (21.00 horas). El SkyFi Castalia apunta al lleno en una cita largamente esperada por la afición albinegra.

En las últimas horas, el club ha detectado casos de reventa de entradas. Por ello, ha emitido un comunicado.

El comunicado del club sobre la reventa

Desde el Club Deportivo Castellón se ha detectado, a través del seguimiento activo de diversas plataformas digitales, que varios abonados y compradores están procediendo a la reventa de entradas correspondientes a los partidos de play-off.

Esta práctica está expresamente prohibida por las condiciones generales de adquisición de entradas y abonos del Club, y vulnera el compromiso adquirido en el momento de formalizar la compra. Además, esto conlleva consecuencias legales directas:

Infracción administrativa: La normativa de espectáculos públicos de la Comunitat Valenciana prohíbe expresamente la reventa de entradas, con sanciones económicas de hasta 60.000 euros.

Ilícito penal: Cuando la reventa se realiza con ánimo de lucro mediante engaño o precio abusivo, la conducta puede ser constitutiva de un delito de estafa conforme al artículo 248 del Código Penal, con penas de prisión de hasta tres años.

El Club, en aras de salvaguardar sus derechos, se reserva las siguientes acciones con tal fin:

1. Baja definitiva e irrevocable del abono de cualquier abonado identificado como revendedor, sin derecho a reembolso ni compensación alguna.

2. Anulación inmediata de las entradas puestas en reventa.

3. Denuncia ante las autoridades competentes en los casos que así lo requieran.

Noticias relacionadas y más

El Club Deportivo Castellón dispone de los medios necesarios para identificar a los responsables y actuará con la máxima contundencia. Instamos a la afición a adquirir sus entradas únicamente a través de los canales oficiales del Club.

Galería | La afición acude a Castalia en busca de las últimas entradas para el Castellón-Almería

Galería | La afición acude a Castalia en busca de las últimas entradas para el Castellón-Almería

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Colas en el estadio y gran expectación / Gabriel Utiel

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