El play-off a Primera División ya está aquí: Horario y dónde ver el Castellón-Almería
El conjunto albinegro busca dar el primer paso hacia el ascenso a Primera División
El sueño del ascenso entra en su fase decisiva. El CD Castellón afronta este sábado uno de los partidos más importantes de su historia reciente con la disputa de la ida de las semifinales del play-off de ascenso a Primera División frente a la UD Almería. El SkyFi Castalia volverá a vestirse de gala para empujar a los albinegros en una eliminatoria de máxima exigencia y con un billete a la gran final en juego.
El encuentro se disputará este sábado 6 de junio, a partir de las 21.00 horas, en SkyFi Castalia. Será el primer asalto de una eliminatoria a doble partido que se resolverá apenas tres días después, el martes 9 de junio, también a las 21.00 horas, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.
El Castellón llega a la cita con la ilusión disparada después de firmar una temporada histórica y meterse entre los cuatro equipos que pelean por la última plaza de ascenso. El rival, eso sí, será de máxima dificultad. El Almería acabó la fase regular en tercera posición y parte con la ventaja clasificatoria en caso de empate al final de la eliminatoria, un factor que obliga al conjunto albinegro a intentar golpear primero en Castalia.
La afición será uno de los grandes argumentos del Castellón. El ambiente en la ciudad ya es de play-off y el estadio apunta a una noche de las grandes, de esas que marcan a una generación. El equipo de la Plana quiere aprovechar el empuje de su gente para viajar a Almería con opciones intactas y con la eliminatoria abierta.
Sigue el partido en Mediterráneo
El partido podrá seguirse por televisión a través de LaLiga TV Hypermotion, disponible en plataformas como Movistar y Orange, y también mediante la app de DAZN. Además, Mediterráneo ofrecerá una cobertura especial de la cita, con un directo minuto a minuto, imágenes y vídeos del recibimiento, la crónica del encuentro y todas las reacciones posteriores de una noche que puede acercar al Castellón al sueño de regresar a Primera División
El play-off ya está aquí. Y el Skyfi Castalia tiene la primera palabra.
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