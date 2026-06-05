Rubi habla de adulteración por las bajas del Castellón: «No voy a decir lo contrario ahora, es evidente»

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', afirmó en vísperas de la visita al Castellón, en la ida de su semifinal de la promoción de ascenso a Primera, que su equipo no llega "mal" a este "momento tan importante de la temporada" y que, aunque en la liga regular ha habido partidos importantes, "ahora sí que son finales".

"Está claro que todos dentro del equipo notamos la importancia, que ahora sí que son finales. Antes lo llamábamos 'finales', pero ahora aún más", recalcó este viernes en rueda de prensa el preparador catalán, quien dijo que sólo sigue con problemas físicos el medio portugués André Horta y ya verán si puede llegar al choque de vuelta del próximo martes.

Rubi se mostró muy optimista con respecto al apoyo que tendrán en Castellón, adonde tiene entendido que habrá medio millar de aficionados rojiblancos con los que van a ir "a muerte", y añadió que "ha llegado la hora de la verdad, todo el mundo está al lado del equipo y va a empujar", y van a "hacer un esfuerzo todos para que esto acabe bien".

A pesar de haberse enfrentado en dos ocasiones al Castellón en la liga regular, con un triunfo para cada uno, el técnico de la UD Almería puntualizó que "cada encuentro es nuevo, aunque juegues contra un equipo diez veces", y "es verdad" que ambos se conocen, "pero es un partido de 180 minutos, más 30 si hay prórroga", por lo que no valen los precedentes.

Pablo Hernández saludando a Rubi, antes del Castellón-Almería / Erik Pradas

Sobre las bajas del Castellón

También se mostró contundente y comprensivo con el Castellón al valorar las bajas del centrocampista australiano Awer Mabil y el extremo congoleño Brian Cipenga, citados por sus selecciones para el Mundial, y cuestionado por si cree que esto "adultera" en cierto modo la promoción de ascenso, como él mismo sufrió en el pasado, contestó con un rotundo "sí"

"Si me conocéis, la respuesta es muy fácil. No voy a decir lo contrario ahora. Estás pagando a unos futbolistas que no pueden estar a disposición en los partidos más importantes de la temporada; no cambia mi opinión para nada. Hay poca gente que haya peleado eso tanto como yo. Sí, es evidente, tú estás pagando a unos futbolistas que no pueden estar", aseveró.

Sobre las opiniones del entorno sobre la dinámica del equipo, aseguró que él está "muy bien", enfocado en contrarrestar las virtudes del adversario sobre el campo y "con muchísimas ganas de ir este sábado allí, con nuestra afición, hacer un gran partido y volver con la victoria, ése es nuestro objetivo", resaltó Rubi.

Destacó que se miden con un Castellón que "juega bien al fútbol y tiene muchas virtudes", por lo que él está centrado en "lo puramente lo futbolístico", y restó importancia a que varios de sus jugadores terminen contrato porque "están empujando para ayudar al equipo" y no tiene "dudas de su compromiso" ni de que "van a ir a muerte para conseguir el objetivo".