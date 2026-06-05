El temporadón del Castellón, en 10 momentos
La destitución de Johan Plat y la irrupción de Pablo Hernández, el triunfo en Andorra que metió al equipo en una zona de play-off que ya no abandonó más, el liderato...: la campaña deja episodios para el recuerdo
La temporada del Castellón ha sido una auténtica montaña rusa de sensaciones. El equipo albinegro ha pasado por momentos de euforia, dudas, golpes duros y reacciones de carácter hasta ganarse un sitio entre los mejores de la categoría.
Recién asentado de nuevo en Segunda División, los albinegros han competido sin complejos ante proyectos con más presupuesto, más experiencia reciente en Primera y plantillas de mayor valor. Lo ha hecho desde una idea reconocible, con fases de fútbol brillante y también con la capacidad de sufrir cuando el calendario apretaba. El premio del play-off no llega por casualidad, sino como consecuencia de una campaña de enorme mérito, en la que el Castellón ha convertido la ilusión de su afición en un argumento competitivo.
Aquí va resumido este temporadón en 10 momentos.
- Un inicio complicado en casa del a la postre campeón. El Castellón arrancó este ejercicio, en El Sardinero, con una derrota frente al a la postre campeón de Segunda: el Racing. Aunque lo hacía con Johan Plat continuando en el banquillo, el equipo había cambiado mucho con las salidas de Gonzalo Crettaz, Daijiro Chirino, Jozhua Vertrouwd y Raúl Sánchez (entre otros). A pesar del 3-1 del 16 de agosto del 2025, los albinegros, ya perjudicados por el árbitro, merecieron más.
- El agónico empate frente al Ceuta y el relevo en el banquillo. El Castellón empató in extremis, y de penalti (3-3, el 14 de septiembre) en el SkyFi Castalia, pero cerró aquella quinta jornada sin conocer la victoria (solo dos empates). Haralabos Voulgaris destituyó al neerlandés y promocionó desde el filial a Pablo Hernández, en un principio de forma interina hasta que el 12 de noviembre fue ratificado hasta el final de curso, con el equipo ya en plena escalada.
- El increíble descuento contra el Málaga que lo cambió todo. Pablo había debutado con tres victorias consecutivas (Cultural Leonesa, Leganés y Sporting). Pero, de repente, el equipo se quedó seco: cuatro partidos seguidos sin marcar, lo que provocó la eliminación en la Copa del Rey a manos del Atlético Antoniano (Segunda RFEF). El 2 de noviembre, el Málaga iba ganando con un increíble penalti, pero todavía lo fue más la reacción en la prolongación, primero con el empate de Ousmane Camara y, después con el 2-1 de Marc-Olivier Doué en el 100’.
- Victoria autoritaria en Andorra y asalto a la zona de play-off. El Castellón confirma su metamorfosis con su gran triunfo en Andorra del 22 de noviembre (1-3, tras ir 0-3), lo que le sitúa entre los seis primeros de forma provisional, lo cual se confirma a la conclusión de aquella 15ª jornada. Los albinegros ya no abandonarían el top-6 en el resto de la campaña 2025/2026, a pesar de que en este último tramo se ha visto, en el transcurso de alguna jornadas, viéndose obligado a vencer para no perder su sitio en la zona más privilegiada.
- La remontada en Riazor: el Castellón no va de farol. El 8 de diciembre, los de Pablo Hernández visitan al Deportivo, equipo con quien han retomado su rivalidad (cuarta campaña seguida viéndose las caras). El Castellón no había ganado en Riazor todavía y, además, empieza perdiendo, pero en una segunda parte para el recuerdo, da la vuelta al resultado y vence para dar un golpe encima de la mesa y ratificar su candidatura.
- ¡El Castellón, líder después de ganar al Deportivo!. El 15 de febrero es otra de esas fechas señaladas de este ejercicio. En esos dos meses transcurridos desde el triunfo en A Coruña, los albinegros habían seguido progresando y, después del espectacular 0-4 en Valladolid, llegó a aquella fría noche de invierno con el primer puesto a tiro, en caso de doblegar al Dépor. Y pasó, gracias a los tantos de Camara y de Cala. Sin embargo, ese liderato fue más bien efímero, ya que lo cedió al Racing a la jornada siguiente, a pesar del milagroso empate en Las Palmas.
- Derrota frente al Racing en el SkyFi Castalia que cambia el paso. El 28 de febrero es otra de esas fechas que marcan este curso. Los albinegros recibían a los santanderinos, en lo que suponía un nueva oportunidad de desbancar a los cántabros del liderato. Con un estadio a rebosar y un notable arranque de partido de los locales, el 1-3 fue un duro golpe para las aspiraciones albinegras, en un encuentro que acabó pasando factura, deportiva y extradeportiva. Fue la primera de las tres derrotas consecutivas y del peor bache del ejercicio, pues el conjunto de Pablo Hernández recibía al Almería (2 de abril) habiendo sumado solo tres puntos de 18 posibles (todos empates), con lo que el ascenso directo se puso cuesta arriba.
- Punto de inflexión en el Carlos Belmonte. Con más de un millar de aficionados en las gradas, el Castellón amarra un punto en Albacete (1-1, 28 de marzo), en una cita en la que recupera las sensaciones que les había acompañado en los meses precedentes. De hecho, el Castellón remonta el vuelo ganando cuatro de sus siguientes cinco partidos: Almería, Granada y Burgos como local; Málaga a domicilio (y el otro lo iguala en Anduva, después de ir 0-2). Así, se reengancha a la pelea por la segunda posición pero...
- Frustrados contra el Cádiz y sin margen de error. Después de La Rosaleda, al Castellón le tiembla el pulso y solo saca dos empates ante Córdoba, Ceuta y Cádiz. Este último 1-1 del 15 de mayo tiene unas connotaciones especiales, por el modo en que cede dos puntos frente a un rival muy rácano y víctima de nuevo de la impotencia ante el enésimo arbitraje adverso. Por ello, el Castellón afronta las dos últimas jornadas sin margen de error (es decir, no puede ceder más puntos, si no quiere verse expuesto a depender de terceros).
- Dos victorias por la mínima para sellar la promoción. Primero en Huesca (0-1) y después contra el Eibar (2-1), el Castellón firma un exitoso ejercicio de resiliencia, amparado eso sí en la atractiva filosofía de la que ha hecho gala durante todo el curso, para sumar los últimos seis puntos que le alcanzan para empatar a puntos con el Burgos en el pulso por la sexta posición (superándole en el golaveraje particular) y ganarse el derecho a continuar soñando...
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