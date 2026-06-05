El temporadón del Castellón, en 10 momentos

La temporada del Castellón ha sido una auténtica montaña rusa de sensaciones. El equipo albinegro ha pasado por momentos de euforia, dudas, golpes duros y reacciones de carácter hasta ganarse un sitio entre los mejores de la categoría.

Recién asentado de nuevo en Segunda División, los albinegros han competido sin complejos ante proyectos con más presupuesto, más experiencia reciente en Primera y plantillas de mayor valor. Lo ha hecho desde una idea reconocible, con fases de fútbol brillante y también con la capacidad de sufrir cuando el calendario apretaba. El premio del play-off no llega por casualidad, sino como consecuencia de una campaña de enorme mérito, en la que el Castellón ha convertido la ilusión de su afición en un argumento competitivo.

Aquí va resumido este temporadón en 10 momentos.

Gabriel Utiel