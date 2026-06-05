La 'era Voulgaris' en el Castellón, en cinco fechas clave

Haralabos Voulgaris imaginó un CD Castellón en Primera División a medio plazo. Lo hizo en noviembre de 2022, cuando apenas llevaba unos meses como propietario del club y el equipo todavía competía en Primera Federación. Entonces habló de un horizonte de seis o siete años para devolver al albinegrismo a la élite. La realidad, sin embargo, ha avanzado mucho más deprisa: en su cuarto curso al frente, el Castellón ya pelea por el ascenso.

El club llega al play-off de ascenso a Primera en plena madurez de un proyecto que ha cambiado por completo la dimensión de la entidad. Hace no tanto, el Castellón arrastraba las consecuencias de años muy duros: la salida del fútbol profesional, el descenso administrativo, siete temporadas en Tercera División y una estructura debilitada tras el impacto de la etapa de Castellnou2005. La llegada de Voulgaris supuso un punto de ruptura.

Haralabos Voulgaris y Ramón Soria, en el recibimiento al Castellón frente al Eibar. / Kmy Ros

Cuatro años de fuertes emociones

Desde entonces, el recorrido ha sido vertiginoso. Primero llegó una final de play-off en Primera Federación. Después, el ascenso directo a Segunda División. Más tarde, una permanencia sin angustias en LaLiga Hypermotion. Y ahora, una promoción que permite al Castellón volver a mirar de frente a una categoría que no pisa desde 1991.

El cambio ha ido mucho más allá del balón. Voulgaris ha impuesto una forma de gestión basada en el análisis, la eficiencia y la búsqueda de talento con margen de crecimiento. El Castellón ha dejado de actuar desde la urgencia para construir plantillas con sentido deportivo, valor de futuro y encaje en una idea de juego ofensiva, reconocible y valiente. Esa apuesta le ha permitido competir con rivales de mayor presupuesto y ganarse respeto dentro de la categoría.

La transformación también tiene una traducción patrimonial. La Ciudad Deportiva Globeenergy, en La Coma de Borriol, es el símbolo más evidente del nuevo Castellón: un club con instalaciones propias, estructura profesional y una base pensada para sostener el crecimiento del primer equipo, la cantera y el fútbol femenino.

El SkyFi Castalia sigue siendo el corazón emocional del proyecto, pero ya no es el único pilar. El Castellón de Voulgaris ha incorporado método, inversión, ambición y estabilidad. En apenas cuatro años, ha pasado de reconstruirse en la tercera categoría a tener en la mano la posibilidad de regresar a Primera División. El plazo inicial podría quedarse aún más corto.

Cronología

19/7/2022. La compraventa del Castellón

A las 19.22 horas de la víspera del centenario, el Castellón anunciaba la firma de la venta entre Vicente Montesinos y Haralabos Voulgaris. Los albinegros, que en 2021 habían bajado de Segunda, habían firmado un curso discreto en Primera RFEF.

24/6/2023. Finalistas de los play-off

En su primera temporada, el Castellón es tercero en Primera RFEF, superando la semifinal de la promoción ante el Deportivo (global de 4-4, gracias a que había acabado mejor en la fase regular) pero cae contra el Alcorcón (2-1).

5/6/2024. De regreso en Segunda División

Un día después de vencer en Murcia (2-3), la derrota del Córdoba ante el Granada B le permite, matemáticamente, sellar la primera posición de su grupo y subir a la categoría de plata cuatro años después del anterior ascenso.

18/5/2025. Permanencia sin apuros en Segunda

Los albinegros, con el empate en el SkyFi Castalia contra el Eldense, abrazan la salvación en su regreso a la categoría de plata, en un ejercicio sin demasiadas apreturas clasificatorias (todavía faltaban dos jornadas por jugarse).

31/5/2026. Billete para los play-off a Primera

Epílogo de la temporada en LaLiga Hypermotion con la sexta posición para el conjunto albinegro, lo cual le permite luchar por el regreso a Primera, categoría en la que los albinegros no militan desde la campaña 1990/1991.