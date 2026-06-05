La 'era Voulgaris' en el Castellón, en cinco fechas clave
A punto de cumplirse cuatro años desde que el empresario canadiense adquiera la entidad, la metamorfosis del club no tiene parangón
Haralabos Voulgaris imaginó un CD Castellón en Primera División a medio plazo. Lo hizo en noviembre de 2022, cuando apenas llevaba unos meses como propietario del club y el equipo todavía competía en Primera Federación. Entonces habló de un horizonte de seis o siete años para devolver al albinegrismo a la élite. La realidad, sin embargo, ha avanzado mucho más deprisa: en su cuarto curso al frente, el Castellón ya pelea por el ascenso.
El club llega al play-off de ascenso a Primera en plena madurez de un proyecto que ha cambiado por completo la dimensión de la entidad. Hace no tanto, el Castellón arrastraba las consecuencias de años muy duros: la salida del fútbol profesional, el descenso administrativo, siete temporadas en Tercera División y una estructura debilitada tras el impacto de la etapa de Castellnou2005. La llegada de Voulgaris supuso un punto de ruptura.
Cuatro años de fuertes emociones
Desde entonces, el recorrido ha sido vertiginoso. Primero llegó una final de play-off en Primera Federación. Después, el ascenso directo a Segunda División. Más tarde, una permanencia sin angustias en LaLiga Hypermotion. Y ahora, una promoción que permite al Castellón volver a mirar de frente a una categoría que no pisa desde 1991.
El cambio ha ido mucho más allá del balón. Voulgaris ha impuesto una forma de gestión basada en el análisis, la eficiencia y la búsqueda de talento con margen de crecimiento. El Castellón ha dejado de actuar desde la urgencia para construir plantillas con sentido deportivo, valor de futuro y encaje en una idea de juego ofensiva, reconocible y valiente. Esa apuesta le ha permitido competir con rivales de mayor presupuesto y ganarse respeto dentro de la categoría.
La transformación también tiene una traducción patrimonial. La Ciudad Deportiva Globeenergy, en La Coma de Borriol, es el símbolo más evidente del nuevo Castellón: un club con instalaciones propias, estructura profesional y una base pensada para sostener el crecimiento del primer equipo, la cantera y el fútbol femenino.
El SkyFi Castalia sigue siendo el corazón emocional del proyecto, pero ya no es el único pilar. El Castellón de Voulgaris ha incorporado método, inversión, ambición y estabilidad. En apenas cuatro años, ha pasado de reconstruirse en la tercera categoría a tener en la mano la posibilidad de regresar a Primera División. El plazo inicial podría quedarse aún más corto.
Cronología
19/7/2022. La compraventa del Castellón
A las 19.22 horas de la víspera del centenario, el Castellón anunciaba la firma de la venta entre Vicente Montesinos y Haralabos Voulgaris. Los albinegros, que en 2021 habían bajado de Segunda, habían firmado un curso discreto en Primera RFEF.
24/6/2023. Finalistas de los play-off
En su primera temporada, el Castellón es tercero en Primera RFEF, superando la semifinal de la promoción ante el Deportivo (global de 4-4, gracias a que había acabado mejor en la fase regular) pero cae contra el Alcorcón (2-1).
5/6/2024. De regreso en Segunda División
Un día después de vencer en Murcia (2-3), la derrota del Córdoba ante el Granada B le permite, matemáticamente, sellar la primera posición de su grupo y subir a la categoría de plata cuatro años después del anterior ascenso.
18/5/2025. Permanencia sin apuros en Segunda
Los albinegros, con el empate en el SkyFi Castalia contra el Eldense, abrazan la salvación en su regreso a la categoría de plata, en un ejercicio sin demasiadas apreturas clasificatorias (todavía faltaban dos jornadas por jugarse).
31/5/2026. Billete para los play-off a Primera
Epílogo de la temporada en LaLiga Hypermotion con la sexta posición para el conjunto albinegro, lo cual le permite luchar por el regreso a Primera, categoría en la que los albinegros no militan desde la campaña 1990/1991.
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