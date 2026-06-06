El análisis de Pablo Hernández tras el Castellón-Almería: "Me voy con la sensación de que merecíamos ganar y marcharnos con ventaja"

Pese al empate en el SkyFi Castalia entre CD Castellón y Almería, Pablo Hernández se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en la ida de la eliminatoria. El técnico albinegro destacó la superioridad mostrada por sus jugadores durante gran parte del encuentro, lamentó la falta de acierto de cara a portería y aseguró que su equipo debe intentar repetir el mismo plan de partido en la vuelta para seguir soñando con el ascenso.

Lee las declaraciones al completo del técnico a continuación.

Valoración del partido

"La primera parte hemos merecido estar por delante mucho antes del 1-0. En la segunda nos ha costado un poco más, pero en llegadas, creación y ocasiones hemos sido superiores. La primera que han tenido ellos la han metido. Sabíamos que no podíamos conceder opciones a este equipo. Me voy con la sensación de que merecíamos ganar y marcharnos con ventaja, pero también con tranquilidad porque este equipo ha competido muy bien, se ha dejado la vida y ha dominado a un gran rival durante la mayor parte del partido. Este es el camino que hay que seguir el martes y eso nos acercará a la victoria".

El Castellón ha tirado 15 veces y solo dos a puerta

"Por una parte, estoy orgulloso de que el equipo pueda imponer su juego ante un rival como el Almería, pero al final ha pasado lo de siempre. Si no tienes acierto, puede ocurrir esto. No hay nada que reprochar, es para estar orgullosos del trabajo que han hecho los jugadores. Tenemos que ir a Almería con la misma mentalidad y hacer un partido similar al de hoy, pero con más acierto".

La segunda mitad

"Los cambios han dado frescura al equipo. La segunda parte nos estaba costando un poco más y nos faltaban piernas. En muchos partidos de la temporada hemos sido superiores y, si no tienes acierto, los encuentros se te escapan. Pero más allá de esa falta de efectividad, creo que el equipo ha competido como animales y ha sido muy superior a un rival como el Almería. Tenemos que intentar hacer el martes un partido parecido".

Galería | El recibimiento al autobús del Castellón, en imágenes / Gabriel Utiel / Erik Pradas

Ha concedido muy poco al Almería

"El Almería es el equipo que más goles ha marcado en transiciones; casi el 50% de sus tantos llegan de esa manera. Hoy solamente hemos recibido una o ninguna transición clara. Las vigilancias han estado perfectas. Ante un rival así es lo que necesitamos. El martes hay que seguir haciéndolo para darle la vuelta a la situación y ganar, que es lo único que nos sirve".

Gere como lateral diestro

"Pensaba que era lo mejor contra ellos. Me esperaba a Morci en la banda izquierda, porque es un jugador muy rápido, y creía que iban a intentar aprovechar a Pablo Santiago, que venía jugando más adelantado. De ahí el cambio táctico. Pensaba que nos podía ir mejor con Gere. Lo he dicho siempre: aquí todos trabajan para jugar y yo intento poner a los mejores para cada rival".

.CASTELLON.AMBIENTE PARTIDO PREVIA CDCS. / Erik Pradas / MED

Estado físico del equipo

"Ahora están cansados por el partido, pero han demostrado que físicamente están como aviones. En cada encuentro dan el máximo y hacen miles de kilómetros. A alta intensidad somos el equipo que más kilómetros recorre. El martes vamos a intentar repetir esto porque es lo que nos hace jugar de esta manera y no lo podemos perder. Hay poco tiempo para recuperar, pero intentaremos llegar de la mejor forma posible".