Castellón | Las cuatro veces que el albinegrismo celebró un ascenso a Primera División

El Castellón persigue su quinto ascenso a Primera División. Lo hace 37 años después del último, en lo que supone la más larga espera del albinegrismo después de haber celebrado los éxitos en 1941, 1972, 1981 y 1989. Curiosamente, más de la mitad de sus 11 campañas en la élite, datan de su estreno, ya que permaneció seis cursos consecutivos hasta descender en 1947.

Aquí, la historia de esos cuatro ascensos a Primera División.

1941

La final ganada al Zaragoza en Chamartín. El primer ascenso del Castellón a Primera División se cerró el 2 de mayo de 1941 en Chamartín, con una victoria por 3-2 ante el Zaragoza en una final dramática. El equipo, entrenado por Teodoro Mauri, formó con Pérez; Selma, Martínez; Medrano, Safont, Santolaria; Antolí, Pizá, Basilio, Hernández y Arnau. Llegó a Madrid con las bajas de Guillén y Antoñito; y demás tuvo que afrontar pronto la lesión de Pizá, en una época sin cambios permitidos.

Basilio adelantó al Castellón y Arnau firmó el 2-0, pero los maños reaccionaron: primero con un gol en propia puerta de Martínez y después con el empate. En el tramo final, cuando el dominio aragonés amenazaba el sueño, apareció Vicente Hernández, El Valencianet. En el minuto 84, tras un centro de Safont, marcó el 3-2 definitivo. Pérez sostuvo la última ofensiva rival y el pitido final desató la gloria albinegra. Dos días después, Castelló recibió al equipo en la estación y llevó a sus jugadores a hombros hasta la plaza Mayor.

El ascenso del Castellón a Primera División en 1941. / ARCHIVO MEDITERRÁNEO

1972

El 2-0 al Mallorca para subir. El segundo ascenso llegó el 1 de junio de 1972, en una tarde de Castalia abarrotada y cargada de simbolismo. El club celebraba su cincuentenario, había emitido bonos para financiar el futuro estadio y vivía una temporada de ambición, aunque el camino se había torcido después de perder el liderato que mantuvo hasta la jornada 28. El empate ante el Elche en casa dejó el ascenso muy cuesta arriba, pero una victoria en Santander, con Planelles ejerciendo de líder y goleador, devolvió la esperanza antes de la última jornada.

Todo se decidió ante el Mallorca. Clares jugó lesionado y Planelles, recién operado de la uña del pie, pidió actuar como delantero centro porque, si no podía chutar, al menos podía rematar de cabeza. En el 53’ convirtió así un centro de Cela en el 1-0. La tensión estalló con una invasión de campo y, tras la reanudación, Tonín marcó de córner directo el 2-0.

Ascenso a Primera en su 50 aniversario, con 50 puntos y 50 goles a favor.

El ascenso del CD Castellón a Primera en 1972. / MEDITERRÁNEO

1981

Otra celebración en Castalia, ahora ante el Rayo Vallecano. El tercer ascenso se selló el 17 de mayo de 1981, en un Castalia en fiesta desde horas antes, con toda la provincia pendiente del duelo ante el Rayo Vallecano. El conjunto de Benito Joanet, que necesitaba ganar, sufrió ante un rival que también soñaba con subir. En la segunda parte, Ribes cayó en el área y Planelles transformó el penalti que abrió el camino. Roberto, en el 82’, firmó el 2-0 definitivo. El campo fue invadido tras el pitido final. Al cabo de siete días, el Castellón sería también campeón de Segunda.

El ascenso en 1981 del Castellón a Primera División. / MEDITERRÁNEO

1989

Premio en Burgos para un Castellón muy de casa. El último fue por la puerta grande: como campeón de Segunda. Nada lo anunciaba al inicio, después de una primera vuelta discreta que dejó al equipo séptimo, pero la reacción fue imparable. En la segunda parte del curso, el bloque de Luiche solo perdió dos partidos y convirtió Castalia en un fortín. Pepe Mel sostuvo al equipo con sus goles, Bonhoff reforzó la defensa y Emilio dio seguridad bajo palos, en un vestuario con mucho peso de futbolistas formados en la cantera. El premio llegó antes de la última jornada y el broche fue perfecto: un 6-0 al Castilla (25 de junio de 1989), en un Castalia abarrotado.