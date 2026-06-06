La Coma Corner, nuevo punto de encuentro de la afición del Castellón

El bar restaurante La Coma Corner se ha convertido en punto de encuentro para la afición del CD Castellón. Ubicado frente a la nueva Ciudad Deportiva de Borriol, los actuales gerentes han engalanado el local con banderas y una pancarta que deja clara su pasión por el club albinegro: 'This is not Anfield but you never walk alone. Som albinegres, som del Castelló'. «Nuestra intención es brindar apoyo diario a los jugadores. De hecho, la frase ha tenido una gran acogida y los propios futbolistas nos han transmitido su entusiasmo. Creemos que ver este mensaje cada vez que van a entrenar les aporta un extra de motivación», explican.

Semanas atrás, ya hubo una primera quedada de la hinchada albinegra para animar a los jugadores antes de enfrentarse al Eibar en el SkyFi Castalia. La afición no faltó a la cita e insufló a la plantilla una primera bola extra de motivación para el decisivo choque en el que se jugaban la clasificación para la promoción de ascenso a Primera División.

Además, el restaurante cuenta con unas vistas privilegiadas que permiten disfrutar de los entrenamientos y ver de cerca a los jugadores. Todo ello se complementa con una excelente propuesta gastronómica y un equipo de cocina y servicio comprometido con ofrecer la mejor calidad.

La Coma Corner. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Ahora, a por el Almería

Este sábado, el conjunto que entrena Pablo Hernández recibe al Almería en el feudo de la Avenida Benicàssim y se espera un gran ambiente, aligual que en todos los partidos que se han disputado en la presente campaña. El sueño del ascenso está más vivo que nunca. "¿Y si sí", piensan en La Coma Corner, donde seguirán animando hasta el final al Castellón.