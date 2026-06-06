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Directo Castellón-Almería: La afición albinegra llena la calle Huesca a la espera del autobús 'orellut'

El templo albinegro será el anfitrión de la ida de semifinales del 'play-off' entre ' orelluts' y almerienses

Los aledaños del SkyFi Castalia antes de la llegada del autobús del Castellón

Los aledaños del SkyFi Castalia antes de la llegada del autobús del Castellón / Erik Pradas

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Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

El día d y la hora h. El CD Castellón recibe esta noche a las 21:00 horas en el SkyFi Castalia a la UD Almería en la ida de las semifinales del 'play-off' con el objetivo de marcharse con ventaja al encuentro de vuelta. Con las entradas practicamente agotadas y la grada visitante al completo, se espera un ambientazo en el SkyFi Castalia para animar a un equipo que quiere seguir luchando. Para el duelo, Pablo Hernández no podrá contar con Jéremy Mellot, por lesión, ni con Awer Mabil y Brian Cipenga, por sus convocatorias con la selección.

La afición albinegra está citada a las 19:00 horas en la Calle Huesca para recibir al autobús del equipo, como ocurrió en la pasada jornada, dejando una de las mejores imágenes de la temporada reflejando la unión entre plantilla y afición.

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