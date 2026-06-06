Directo Castellón-Almería: La afición albinegra llena la calle Huesca a la espera del autobús 'orellut'

El día d y la hora h. El CD Castellón recibe esta noche a las 21:00 horas en el SkyFi Castalia a la UD Almería en la ida de las semifinales del 'play-off' con el objetivo de marcharse con ventaja al encuentro de vuelta. Con las entradas practicamente agotadas y la grada visitante al completo, se espera un ambientazo en el SkyFi Castalia para animar a un equipo que quiere seguir luchando. Para el duelo, Pablo Hernández no podrá contar con Jéremy Mellot, por lesión, ni con Awer Mabil y Brian Cipenga, por sus convocatorias con la selección.

La afición albinegra está citada a las 19:00 horas en la Calle Huesca para recibir al autobús del equipo, como ocurrió en la pasada jornada, dejando una de las mejores imágenes de la temporada reflejando la unión entre plantilla y afición.

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Siguen animando los incansables seguidores albinegros a la espera de que lleguen sus futbolistas. Ambientazo en la calle Huesca antes del Castellón-Almería / Erik Pradas

Suena el himno del CD Castellón en la calle Huesca. Atronador.

En el exterior, y mientras espera al equipo, la afición sigue cantando y exhibe una pancarta con un claro mensaje: Lucha hasta el final

En el interior de Castalia ya están preparadas las miles de banderitas albinegras.

Faltan unos minutos para que llegue el autocar del Castellón a la calle Huesca y ya son miles los albinegros esperando. Ambientazo.

LOS SIMPSON ALBINEGROS. Este ha sido el vídeo con el que la cuenta de Instagram @albinegroscastellón ha sorprendido a la afición albinegra con un vídeo que ha circulado por las redes sociales. Redacción Mediterráneo

ESTADÍSTICAS. El club ha compartido en sus redes sociales las estadísticas de Castellón y Almería antes del encuentro.

PARTIDO DE ALTO RIESGO. El Castellón-Almería fue declarado partido de 'Alto Riesgo' por ello no habrá venta de entradas y se solicitará el DNI para el acceso. Desde el club piden a los aficionados acudir con tiempo para evitar largas colas durante los minutos previos al inicio del partido.

CASTALIA ALBINEGRO. El CD Castellón anunció que pondrá a disposición de los aficionados banderas albinegras en los asientos del templo albinegro para añadir más elementos a uno de los encuentros más importantes de la historia reciente del club.